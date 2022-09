Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati: la cerimonia a Pesaro

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, ha sposato con rito civile Chiara Bontempi a Villa Imperiale, a Pesaro. A officiare la cerimonia il sindaco Matteo Ricci. Tra i presenti, oltre a parenti e amici, i velocisti Marcell Jacobs (con la fidanzata e futura moglie Nicole Daza) e Filippo Tortu. C’erano anche la schermitrice Bebe Vio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta (anche loro neosposi), il presidente del Coni Giovanni Malagò, della Fidal Stefano Mei e Mutaz Barshim, l’atleta qatariota con cui Tamberi condivise la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. Dal mondo dello spettacolo, la cantante Francesca Michielin. Il viaggio di nozze della coppia sarà tra Maldive, Singapore e Bali.

“Siamo orgogliosi che abbia scelto Pesaro e le Marche per sposarsi. È stata una bella cerimonia e una grande occasione di promozione per la città e per la regione”, ha detto il sindaco di Pesaro all’Ansa. “A Gimbo ho detto che a Pesaro c’è un palasport che lo aspetta quando avrà finito di volare in alto, con un canestro per fare le schiacciate, dato che lui è un appassionato di basket”, ha aggiunto.

“In un matrimonio c’è sempre una bella atmosfera per la presenza degli amici e dei parenti. Oggi c’erano tanti campioni. Sono rimasto colpito, sono tutti molto legati tra loro e con Tamberi”, ha concluso. Alla coppia, il sindaco ha offerto una ceramica artigianale raffigurante Gioachino Rossini “come dono di Pesaro”, che è Capitale italiana della Cultura 2024 e Città creativa Unesco della Musica.