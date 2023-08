“Temptation Island”, la finale tra addii e ricongiungimenti: ecco le coppie sopravvissute

Si è conclusa l’edizione 2023 di “Temptation Island”. L’ultima puntata ha visto il momento della verità per le due coppie rimaste ancora in gioco: Daniele e Vittoria e Ale e Federico si sono detti addio. Gli ultimi falò, anche molto animati hanno decretato la frattura definitiva. Un gran finale del docu-reality dei sentimenti nel corso del quale Filippo Bisciglia ha incontrato anche le altre coppie che hanno partecipato al programma e si è potuto vedere anche a un mese di distanza dai falò di confronto come si sono evolute le relazioni.

Le ultime due coppie in gara E’ stato determinante per Daniele la confidenza e gli atteggiamenti della sua fidanzata Vittoria con il single Edoardo, mentre Ale e Federico hanno preso atto della fine della loro storia, con la ragazza molto delusa e arrabbiata per le parole e i comportamenti del suo ormai ex. Dopo un mese questi ultimi si sono lasciati definitivamente. Stessa sorte per Vittoria e Daniele che non sono tornati insieme anche se la ragazza ammette di amarlo ancora. Per Daniele invece la rottura è definitiva.

Non solo rotture e tradimenti A “Temptation Island” ci sono anche tante coppie che sono riuscite a superare le loro difficoltà e sono “sopravvissute” alle insidie del docu-reality. È il caso di Gabriela e Giuseppe e di Isabella e Manuel. Le due coppie sono uscite insieme dal programma e dopo un mese confermano il loro amore ancora una volta. Anche Alessia e Davide sono tornati insieme a casa, ma al momento si sono presi una pausa per fare chiarezza.

Gabriela e Giuseppe – Considerati la coppia più scoppiettante del reality di Canale 5. Nonostante la crisi a causa della simpatia di Giuseppe per la single Roberta e per il bacio di Gabriela con Fuad, dopo un acceso confronto i due hanno deciso di rimanere insieme e dopo un mese davanti alle telecamere si dichiarano ancora una volta innamorati.

Isabella e Manu – La loro permanenza nel docu-reality di Canale 5 è durata poco più di una settimana, ma è bastata per decidere di continuare insieme la loro relazione. A chiedere il falò di confronto immediato era stata Isabella che non aveva digerito le dichiarazioni di Manu che, confidandosi con gli altri fidanzati, aveva dichiarato di non sentirsi apprezzato dalla sua ragazza. Durante il falò di confronto i due hanno avuto modo di chiarire le rispettive posizioni e dichiarandosi innamorati hanno deciso di tornare a casa insieme. Dopo un mese dalla fine del programma, Isabella e Manu si mostrano ancora molto uniti.

Alessia e Davide – Dopo un acceso confronto, la coppia aveva deciso di uscire insieme da “Temptation Island”. A chiedere il falò di confronto anticipato era stato Davide che aveva voluto incontrare la sua ragazza che nel frattempo si stava avvicinando, sempre più, a uno dei single del villaggio delle fidanzate. Alla fine del confronto Davide aveva dichiarato di essere ancora innamorato, pur non apprezzando i comportamenti della compagna che in passato lo aveva anche tradito. Alessia dalla sua parte, invece, rivendicava più attenzioni e più amore. Per tutti questi motivi i due avevano deciso di rimanere insieme, ma un mese dopo non tutto è rimasto uguale.

Le altre coppie Francesca e Manuel restano invece separati. Il ragazzo ha voluto scusarsi per alcune affermazioni fatte a “Temptation Island”: “Non ho mai trattato Francesca come un oggetto”. Addio definitivo invece per Perla e Mirko. Il ragazzo e la single Greta hanno iniziato una relazione e sono innamorati, come rivelano entrambi. Perla sta frequentando il tentatore Igor.