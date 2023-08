Addio a Daniela Mazzacane, volto popolare di Telenorba

E’ morta Daniela Mazzacane, volto noto di Telenorba.

Si è spenta a 59 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata la stessa emittente, mentre sulla pagina Facebook di TgNorba24 si legge: “La notizia che non avremmo mai voluto dare”. I funerali si svolgeranno mercoledì 2 agosto a Bari.

La carriera a Telenorba

Daniela Mazzacane lavorava per l’emittente televisiva da venticinque anni. Aveva esordito alla guida del Tg Norba del mattino, poi aveva condotto il Tg Prima, dedicato a temi di cultura e società e successivamente Pomeriggio Norba.

Il cordoglio dei colleghi

Norbaonline descrive la collega con parole piene d’affetto: “Daniela Mazzacane aveva sempre mille idee e mille impegni, soprattutto nel sociale. Si dedicava tantissimo agli altri ed era una profonda devota di San Nicola. Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva”. “Daniela era l’amica di tutti, difficile litigare con lei. Aveva anche collaborato con Radio Norba curando alcuni collegamenti da Sanremo e spesso era lei a essere incaricata di intervistare per il Tg Norba gli artisti ospiti di Radio Norba”, ricorda il direttore di Norba Notizie Maurizio Angelillo.

L’annuncio della malattia

Nell’aprile 2022 Daniela aveva dichiarato su Facebook di stare poco bene e che per questo motivo sarebbe dovuta stare lontano dagli schermi televisivi per un po’ di tempo: “Sono stata colpita anche io da una malattia che comunque è curabile ma ha bisogno dei suoi tempi. Ci tenevo a spiegarvi cosa è successo e perchè mi sono assentata per un po’ di tempo dai social. Spero d’ora in poi di riprendermi a farmi vedere e sentire da voi”