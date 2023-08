La bellissima Victoria De Angelis in topless ai Caraibi

Victoria De Angelis in topless ai Caraibi si gode la sua vacanza lontano dai Maneskin. La sensuale basista 23enne ha postato alcuni scatti sui social subito diventati virali. Vic posa senza reggiseno con un cocktail in mano e lo sguardo malizioso e provocante di chi ama le trasgressioni. Una pausa relax dai palchi internazionali insieme alla sua nuova fidanzata Luna, con la quale era stata già fotografata a Formentera, tra baci e tenerezze in barca un mese fa.

Oltre 700mila i like allo scatto in topless in neppure 24 ore. Un fenomeno a cui tutti i membri della band romana sono ormai abituati. Oltre al successo sui palchi di tutto il mondo infatti Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio e Damiano David sono delle vere e proprie star dei social. I più trasgressivi sono però di certo Damiano e Victoria. Ambedue sembrano essere sempre a proprio agio con il loro corpo nudo, che mostrano senza problemi in scatti e storie su Instagram in una vera e propria guerra contro le censure. Victoria ha sin da subito sposato la causa del seno libero e senza costrizioni, sia in concerto sia nei momenti privati. Il tutto nel rispetto delle regole di Instagram con tanto di stelline a nascondere i capezzoli.

La nuova fidanzata La bella Victoria continua intanto la sua relazione con Luna Passos, con la quale condivide tutti i momenti liberi lontano dalla band.

Le due donne sono state paparazzate un mese fa dal settimanale Chi che le ha immortalate su uno yacht insieme agli altri tre membri della band tranne Damiano. Thomas con la sua Lavinia, Ethan, senza Laura e Vic, che come mostrano gli scatti, con la modella di origini brasiliane e olandesi Luna Passos. Non solo, è stata anche la stessa Vistoria a condividere sui social alcuni scatti insieme alla modella nata a Rio de Janeiro e volto di alcune campagne di importanti brand.

l tour Intanto i Maneskin continuano a mietere successi sui palchi e a dominare le classifiche mondiali con le loro hit. Sold out a tutti i live italiani finora da Torino a Roma e a Milano, che li hanno visti protagonisti scatenati e frizzanti come sempre e dove la band ha dato nuovamente prova di saper conquistare con stile e qualità.



Il “Loud Kids Tour” sicuramente mantiene quello che promette a partire dal titolo. “Loud” lo è di sicuro con volume per buona parte delle due ore di show al di sopra dei 100 decibel e un impatto sonoro che non lascia indifferenti. L’intento è chiaro: dimostrare quanto si sbaglino quelli che ritengono che la band si fregi quasi abusivamente dell’etichetta di rock band.