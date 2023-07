Marco Carta, il nuovo singolo è Supernova

Venerdì 7 luglio Marco Carta pubblicherà il nuovo singolo Supernova. Il cantante ha annunciato l’uscita della canzone condividendone la cover sul profilo Instagram che conta più di mezzo milione di follower.

MARCO CARTA: “COMINCIAMO A BALLARE”

Nuova musica in arrivo per una delle voci più avvolgenti, note e riconoscibili del panorama discografico italiano. Marco Carta entrerà nella lista dei tormentoni estivi con Supernova: “Cominciamo a ballare e perché no, anche a sognare! Con voi tutto è possibile”.

Supernova segna l’atteso ritorno dell’artista a circa quattro anni di distanza dall’uscita dell’album Bagagli leggeri, trainato dall’emozionante brano Una foto di me e di te con cui l’artista decise di raccontarsi al pubblico.

Nel corso degli anni Marco Carta ha saputo costruirsi una forte identità musicale senza mai abbandonare la sua personalità. Crescita ed evoluzione lo hanno accompagnato in un percorso fatto di grandi successi, tra i quali La forza mia, Quello che dai, Necessità lunatica, Scelgo me, Splendida ostinazione e il tormentone estivo Il meglio sta arrivando.