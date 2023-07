Beyoncé e Jay Z, vacanza romantica sul Lago di Como

Relax, romanticismo e lusso. Questi gli ingredienti della mini vacanza italiana di Beyoncé e Jay Z, avvistati sul Lago di Como qualche giorno fa. La coppia di superstar della musica è giunta nel Belpaese lo scorso fine settimana per godersi il sole dell’estate italiana e la compagnia di qualche amico vip. La notizia del breve passaggio della cantante statunitense è arrivata dalla rete, da un account fan sempre aggiornato sugli spostamenti di Queen Bey.

BEYONCÉ A COMO PER 48 ORE

Occhiali da sole e abiti leggeri e colorati per lei, t-shirt e pantaloncini per lui. Questi i look di Beyoncé e Jay Z, turisti vip sul Lago di Como, location a cinque stelle abitualmente frequentata dalle celebrity di tutto il mondo, in questa stagione e non solo, tra le favorite in Italia dei Carter che già vi hanno soggiornato molte volte negli anni passati.

La cantautrice di Houston, in Europa col suo Renaissance World Tour è volata in Italia dopo i concerti tenuti in Germania e nei Paesi Bassi (tra le ultime città, Colonia, Amsterdam e Amburgo) passando sul Lago di Como i giorni di pausa tra la data del 24 giugno e i due concerti di Varsavia, fissati per il 27 e il 28 giugno. Secondo l’account fan Beyoncé Access, che su Twitter conta oltre centoventimila follower, la cantante e suo marito avrebbero speso in Italia circa quarantotto ore, giusto il tempo di un bagno di sole e di qualche incontro con amici di vecchia data tra cui Jack Dorsey, co-founder di Twitter, anche lui amante delle bellezze dello Stivale.

IN PAUSA DAL TOUR MONDIALE

Ritemprata dal successo del Renaissance World Tour, Beyoncé è attesa Oltreoceano per la lunghissima leg della tournée che la vedrà impegnata sui palchi più importanti degli States e del Canada dall’8 luglio fino al 27 settembre 2023.

Poco si sa delle attività della permanenza italiana della star che si è probabilmente goduta l’atmosfera e l’accoglienza del posto. Pare che Jay Z, invece, si sia divertito a girare in barca il Lago forse alla ricerca di una lussuosa abitazione da acquistare. Rivedremo ancora la coppia in Italia nei primi giorni di luglio? I fan tengono gli occhi ben aperti.