Squid Game 2, otto nuove aggiunte al cast

Dopo l’incredibile successo della prima stagione sembra essere tutto pronto per Squid Game 2, che arriverà su Netflix con qualche novità in più rispetto a quello che abbiamo già visto, inclusi otto nuovi membri del cast. Curiosi di sapere di chi si tratta?

I NUOVI MEMBRI DEL CAST

Otto nuovi attori arriveranno nel cast di Squid Game 2, la serie sudcoreana diretta da Hwang Dong-hyuk, che si conferma sceneggiatore, regista e produttore esecutivo anche per questa seconda stagione. Una conferma importante, che si affianca ad altre interessanti novità. Tra i volti nuovi che vedremo, infatti, ci saranno:

Park Gyu-young (Sweet Home)

Jo Yu-ri

Kang Ae-sim (Be Melodramatic, Move to Heaven)

Lee David (The Fortress, Svaha: The Sixth Finger)

Lee Jin-uk (Sweet Home, Miss Granny)

Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card, Commitment)

Roh Jae (Missing Yoon, Ditto)

Won Ji-an (D.P.)

Inoltre, Netflix aveva precedentemente annunciato che anche Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong-Geun si sarebbero uniti al cast insieme agli attori già presenti nella prima stagione Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Gong Yoo e Wi Ha-jun.

UNA SERIE DI SUCCESSO

Diciamo pure che Squid Game non ha bisogno di presentazioni. La serie sudcoreana è letteralmente esplosa sulla scena televisiva nel settembre 2021, tanto da diventare la stagione televisiva più seguita nella storia di Netflix con oltre 2,2 miliardi di ore visualizzate, pari a 265,2 milioni di visualizzazioni per la serie. Soltanto con la prima stagione, Squid Game ha ottenuto 14 nomination agli Emmy, vincendone sei in totale, tra cui vale la pena menzionare la vittoria di Lee, premiato come miglior attore in una serie drammatica. Riconoscimento importante anche per Hwang Dong-hyuk, che si è guadagnato un Emmy per la migliore regia. Insomma, un successo incredibile, che Netflix spera di bissare con la seconda stagione. Nel frattempo, però, sta lavorando allo show Squid Game: The Challenge, in cui i concorrenti si sfideranno nei giochi presenti nella versione sceneggiata per vincere un premio in denaro. Lo spettacolo dovrebbe debuttare a novembre, e l’aspettativa è già altissima, come potete facilmente immaginare.