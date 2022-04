il 27 agosto Elisa tornerà in Sardegna

Il tour di Elisa farà tappa quest’estate in Sardegna. Il 27 agosto la cantautrice, seconda all’ultimo festival di Sanremo con ‘O forse sei tu’, terrà un concerto a Olbia, dove aveva animato il Capodanno 2020, l’ultimo grande evento celebrato in città prima della pandemia.

La data del ‘Back to the future live tour’ nella città gallurese è stata ufficializzata stamane in una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco Settimo Nizzi e l’assessore comunale al Turismo, Barco Balata.