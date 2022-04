Italia 1, grande successo per Din Don 4

Grande successo su Italia 1 per Il film Din Don – Il Paese dei Balocchi, che ha registrato un netto di 921.000 telespettatori, share 4.12%. Sono ascolti alti che certificano l’affetto del pubblico per Enzo Salvi e la sua compagnia di attori. Sono ascolti alti, se teniamo presente che questo venerdì si è rivelato molto difficile, con programmi-competitor di alto livello. Il film si potrà rivedere in streaming su Mediaset Infinity. Pertanto riproponiamo la sinossi della pellicola per chi ancora non ha visto il film: “Dopo sei mesi passati a meditare in alta montagna, Don Donato torna e Pellizzano per fare le valigie e partire per Roma dove, convinto dallo zio prete prossimo a diventare cardinale, tornera’ a vestire gli abiti civili. Ma quello che trova è un paese completamente trasformato e in preda alla perdizione: infatti l’ex sacrestano Luigi Galvani, ora sindaco, ha fatto aprire numerose sale Bingo e Casinò, e il paese è invaso da belle accompagnatrici diventate badanti di arzilli vecchietti. Tutto ciò grazie ai due milioni di euro ritrovati in canonica durante dei lavori di ristrutturazione che erano stati nascosti da Don Donato. Lo zio prete concede allora al nipote tre giorni per rimettere le cose a posto”.