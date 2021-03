Rete 4, stasera appuntamento con “Sempre più Fuori dal Coro”

Stasera, l’informazione continua a essere al centro della programmazione di Retequattro con “Sempre più Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta in onda in prima serata. Le nuove chiusure e le restrizioni introdotte dal Governo Draghi sono tra i temi principali affrontati da Mario Giordano così come le proteste dei lavoratori del mondo dello spettacolo e delle categorie più colpite dal protrarsi della situazione pandemica.



Inoltre, con nuove clamorose rivelazioni, la trasmissione riaccenderà i riflettori sull’inchiesta relativa alle mascherine cinesi acquistate dalla struttura commissariale italiana durante la prima ondata pandemica di marzo 2020



Nel corso delle tre ore di diretta, spazio anche all’analisi della questione sanitaria: con la dottoressa Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco, si cercherà di fare chiarezza sul piano vaccinale nazionale, sui vaccini disponibili e sull’esistenza di un presunto mercato parallelo per la vendita fuori dalle regole Ue mentre con l’aiuto del dottor Andrea Mangiagalli si tornerà ad approfondire il tema delle cure domiciliari contro il Covid-19.

E ancora, con inchieste e documenti esclusivi, la trasmissione accenderà i riflettori sullo spreco di soldi pubblici e sui fondi europei inutilizzati dall’Italia.



Tra gli ospiti anche: Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli.