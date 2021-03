Sanremo, arrivano gli spot di promozione della Liguria di Fausto Brizzi

Presentato il nuovo spot di promozione della Liguria. Diretto da Fausto Brizzi, è ambientato nella suggestiva chiesa di San Luca, nel centro storico di Genova. È in corso un matrimonio: il protagonista è il genovesissimo Maurizio Lastrico, nelle parti di un sacerdote. Di fronte a lui la coppia di sposi, con l’attrice Chiara Francini in rigoroso abito bianco. E’ a quel punto che irrompe la Liguria, in un modo diverso dal solito. Niente paesaggi mozzafiato, niente dettagli della costa o dell’entroterra, neppure un accenno visivo sulle specialità enogastronomiche di punta, ma un messaggio comunque chiaro: la regione è capace di soddisfare tutti. “E’ una storia un po’ diversa della nostra regione, vista dall’occhio di un grande regista che ha saputo farci sorridere in tutti questi anni. E mai come oggi c’è bisogno di una ventata di novità e un po’ di buonumore – ha commentato il presidente Giovanni Toti – una grande occasione di promozione del nostro territorio, nel momento in cui è difficile andare in giro per il mondo a raccontare le nostre bellezze, utilizzando al massimo tutto quello che i canali tradizionali possono darci. Sanremo – ha aggiunto il governatore – è la prima puntata ed è la grande occasione di visibilità della nostra regione. E’ stato fatto un grande lavoro per non rinunciare a questo festival ed è stata una cosa giusta perché bisogna imparare a convivere con il virus e affrontare le difficoltà che questo propone, senza farci abbattere e senza rinunciare alle nostre tradizioni, anche quelle di svago come il Festival”. Lo spot che andrà in onda durante le serate della kermesse, darà il via alla campagna di promozione turistica e territoriale della Liguria per la primavera 2021: l’obiettivo è puntare sul turismo di prossimità e all’aria aperta. Quello che vedremo a Sanremo è l’anticipazione di una serie di altri spot che diventeranno parte integrante della promozione della regione: sono stati girati a tempo di record, in due giorni, decisi solo la settimana scorsa. “Il fil rouge è che la Liguria è l’unica regione dove trovi qualunque cosa – ha spiegato il registra Brizzi – in un altro spot, ad esempio, ci sono gli studenti impegnati della maturità che devono organizzare il viaggio del dopo esami. Oppure una coppia gay che deve decidere dove trascorrere le vacanze. Idem per una coppia anziana. C’è un altro spot con un gruppo di ragazze stile ‘Sex and the city'”.

Ad essere presente in ogni ‘puntata’, l’attore Lastrico, che interverrà ogni volta interpretando ruoli diversi. “E’ uno spot che ho girato in maniera atemporale, con i protagonisti che non indossano mascherine. Perché speriamo di andare in vacanza quest’estate, ma se non si potrà – ha scherzato il regista – gli spot sono senza tempo e riciclabili per il futuro”. Il compenso per Brizzi sarà devoluto all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Un modo per dimostrare affetto alla città e alla regione intera, in un momento tanto delicato, quale quello della pandemia. E Brizzi alla Liguria è legato a doppio filo: in primis per aver sposato l’ex campionessa genovese di lancio del martello Silvia Salis, in secondo luogo perché lui stesso ha ammesso di essere rimasto molto colpito da questa terra. Tanto da non escludere un ritorno dietro la macchina da presa proprio in territorio ligure: “Girare qui lo spot mi ha fatto venire molta voglia, ci sto ragionando. E’ stata un’occasione per fare tantissimi sopralluoghi. Si tratta di capire come dare l’emozione dei vicoli in orizzontale, perché sembrano essere nati per essere raccontati dai telefonini e non per il cinema. Ci si emoziona sollevando la testa verso l’alto. Tornerò, spero anche quest’anno. Non dico di più”.