Lino Guanciale star di “Noi”, remake di “This Is Us”: le riprese della serie tv anche a Napoli

C’è anche Napoli, insieme a Torino, Milano e Roma, tra le città dove sarà girata “Noi”, remake della statunitense “This is Us”, giunta alla quinta stagione sulla Nbc. La serie tv, prodotta da Cattleya e diretta da Luca Ribuoli, arriverà su Rai Uno nel 2022 e vede tra i protagonisti Lino Guanciale, attualmente in tv nei panni del Commissario Ricciardi, con la regia di Alessandro D’Alatri, tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Nel cast di “Noi”, accanto all’attore abruzzese che ricoprirà il ruolo di Pietro (la versione italiana di Jack Pearson), ci sarà Aurora Ruffino ovvero Rebecca (Serena Rossi non ha accettato il ruolo per altri impegni) e altri attori tra cui Dario Aita e Francesca Agostini che il pubblico conosce molto bene per aver interpretato alcuni tra i personaggi molto amati della serie tv di successo di Rai Uno “L’Allieva”, insieme allo stesso Guanciale. “This is us” che negli “States” ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica, oltre ad aver vinto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe nel 2018 a Sterling K. Brown come Miglior attore in una serie drammatica e due Emmy nel 2017, è la storia di una famiglia e delle sue vicissitudini nel tempo. In Italia, la serie racconta la storia di Pietro e Rebecca (Guanciale e Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli e di Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone) che cercano la propria strada verso la felicità. I 12 episodi da 50 minuti andranno in onda su Rai Uno in 6 prime serate. “Abbiamo l’Italia degli anni ‘70 che ha molto da raccontare. Noi seguiamo quattro generazioni: la famiglia dei genitori risiede a Torino, città significativa in quegli anni. Partendo da quella che era la capitale industriale la storia si sposta poi, con i suoi intrecci, a Milano, Roma e Napoli”, ha raccontato Riccardo Tozzi di Cattleya. Nel cast tra gli altri, anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

Enrica Buongiorno, ilmattino.it