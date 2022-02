Chi è Lorena Cesarini, co-conduttrice a Sanremo 2022: curiosità

Lorena Cesarini è un’attrice di origini italo-senegalesi, classe 1987. È nata a Dakar, in Senegal.



Lorena ha recitato in Suburra la serie, dove ha interpretato il personaggio di Isabel, la prostituta di cui Aureliano (Alessandro Borghi) si innamora.



Lorena ha debuttato al cinema nel 2013 con il film Arance e Martello di Diego Bianchi, alias Zoro.



Lorena Cesarini è una grande tifosa della Roma. In un’intervista a F ha detto: “Chi inviterei a cena? Francesco Totti, è il mio capitano”.



È laureata in Storia contemporanea e ha continuato la carriera universitaria all’Archivio Centrale dello Stato.



Per mantenersi agli studi ha fatto anche la cameriera in un pub. Prima di fare l’attrice pensava di diventare professoressa universitaria oppure continuare a studiare relazioni internazionali.



Ha iniziato a recitare dopo che una talent scout della Fandango l’ha notata per strada e le ha fatto fare il casting per Arance e Martello.



L’attrice è appassionata di ballo e di surf.



La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 ha poi recitato in Il Professor Cenerentolo, di Leonardo Pieraccioni, e in È per il tuo bene di Rolando Ravello, al fianco di Marco Giallini e Matilde Gioli. Ha anche preso parte a un episodio della serie I bastardi di Pizzofalcone.



Lorena ha dichiarato che il suo portafortuna è un sacchetto di raso cucito dalla mamma Germaine, che porterà con sé sul palco dell’Ariston.