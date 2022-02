Il New York Times compra Wordle

Wordle è un “gioco fantastico e magico” con una “storia davvero speciale e unica”: ha motivato così il capo dei giochi del New York Times Jonathan Knight la mossa del quotidiano statunitense che ha acquistato il popolare gioco puzzle online. Inizialmente creato dall’ingegnere del software Josh Wardle per la sua fidanzata dopo che la coppia ha iniziato a giocare a puzzle di parole durante il lockdown, Wordle è diventato un fenomeno online con milioni di utenti giornalieri e ora è stato acquistato per una somma “tra le sette cifre basse”, ha detto il manager.



Wordle richiede ai giocatori di indovinare una parola di cinque lettere entro sei ipotesi, con mattoni colorati grigi, gialli e verdi usati per indicare se le lettere indovinate fanno parte della risposta e se corrispondono al posto giusto nella parola corretta. Una volta risolti, i giocatori possono condividere i propri risultati sui social media tramite file di mattoncini dello stesso colore ma con le lettere rimosse, così gli altri possono vedere come hanno fatto senza che il puzzle si rovini, una caratteristica che è stata attribuita al rapido aumento della popolarità di Wordle, con molti che ne sono stati introdotti dopo aver visto le griglie gialle e verdi su piattaforme come Twitter.



adnkronos.com