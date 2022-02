Sonia Bruganelli rosica per gli ascolti di Amadeus

L’incredibile share raggiunto nella prima puntata del Festival di Sanremo 2022 ha colpito l’attenzione dell’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. La testimonianza è data dal suo commento Instagram, sotto un post di Fanpage incentrato sui dati Auditel:





“????? ALTRI TEMPI???? FORSE PERCHE’ SULLE ALTRE RETI ANCORA ANDAVA IN ONDA DI TUTTO?!?! 🤷‍♀️😅😅😅”

“E’ stato il festival meno controprogrammato della storia (…) avevamo capito che a Mediaset avevano deciso non disturbare il conduttore (Bonolis) in nessuna maniera. Solo a noi non erano state date indicazioni, così temevamo che volessero farci fare la foglia di fico. Poi, in primavera, Piersilvio (Berlusconi) ci consigliò di lasciare campo libero a Bonolis, che era in via di passaggio su Mediaset” – è la dichiarazione all’Adn di Antonio Ricci.

Più che di un commento si tratta di un urlo!Andiamo con ordine: il terzo Festival di Amadeus ha aperto con il 54.7% di share e per trovare un dato così alto in termini di share,quando al timone della kermesse c’era Bonolis: al debutto il suo Sanremo conquistò infatti il 54.78%. In un articolo di Fanpage si legge che “nel 2005, il Sanremo di Paolo Bonolis alla prima fa il 54.78%.La consuetudine Mediaset di interrompere la normale programmazione nella settimana di Sanremo è in uso da molti anni e ha dunque “influenzato” i dati anche delle precedenti edizioni del Festival. Amadeus supera anche i dati del 2004 e del 2003 e del Bonolis bis del 2009. Inoltre con l’avvento delle piattaforme digitali è aumentata la possibilità di scegliere il contenuto da vedere, un punto in più per l’intrattenimento di Amadues.Per entrambi conduttori dietro l’organizzazione c’era