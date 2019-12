Simona Izzo ancora contro Belen: ‘Rassegnatevi, non è un’attrice! E’ una bravissima conduttrice ma…’

Simona Izzo contro Belen ancora una volta. “Non è un’attrice!”, sottolinea a Nuovo Tv la fascinosa 66enne. Già a fine ottobre in televisione, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” su Rai Uno, aveva chiarito il suo pensiero in merito alla showgirl argentina. “E’ una non attrice.Qualche film lo ha anche girato e tuttavia ha dimostrato che sa fare meglio altro”, aveva detto, lanciando la sua stilettata.

Esprime un pensiero duro contro Belen, senza troppi problemi o peli sulla lingua. Simona Izzo, interrogata dal settimanale sull’argentina, rincara la dose e afferma: “E’ una bravissima conduttrice: però se la dovessi paragonare a Sabrina Ferilli o a Monica Bellucci, mi dispiace ma la butterei giù dalla torre”.



Non contenta Simona Izzo contro Belen non si risparmia e aggiunge pure: “Rassegnatevi: ha le gambe e il lato B più belli del mondo, purtroppo non è un’attrice. E mica bisogna esserlo per forza, eh!”. Per lei la 35enne, che ora sta anche scrivendo una serie tv per Netflix e che forse vorrà pure prendervi parte interpretando un ruolo, non ha capacità recitative degne di nota.



Gossip.it