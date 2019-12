Anna Tatangelo per mostrare i tattoo resta in topless

La cantante posta su Instagram uno scatto sexy, stesa sul letto senza maglietta

Anna Tatangelo ritrattiPh. Gianluca Sarago’/LaPresseAutorizzazione da richiedereSpecial feecontattare: massimo.zanotti@lapresse.it

Anna Tatangelo torna a stupire i follower con scatti bollenti. Stesa sul letto a pancia sotto, la cantante indossa solo un paio di jeans. L’intento è quello di mostrare i tatuaggi, ma a mandare in estasi i fan è la pelle nuda della schiena e il profilo del seno che si intravede.



“Per me i tatuaggi segnano i momenti importanti della vita: ‘Lavora per una causa non per un applauso/Vivi la vita per esprimere e non per impressionare/Sforzati di far sentire la tua assenza e non la tua presenza'”, scrive la Tatangelo nel post, riportando la traduzione della frase in inglese che ha sul costato. Dai pantaloni fa capolino il musetto di un leopardo: dettaglio intrigante e seducente che stuzzica la fantasia degli ammiratori.



Tgcom24