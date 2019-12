Rai3, stasera nuovo appuntamento con “Dottori in Corsia – Ospediale Pediatrico Bambino Gesù”

Stasera alle 23.25 su Rai3 va in onda la terza puntata della nuova edizione di “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction.

La puntata si apre con la storia del piccolo Lorenzo, un bambino a cui è stato diagnosticato un tumore al cervello a pochi giorni di vita. La sua gemella Lavinia è in ottima salute mentre Lorenzo, subito dopo il parto, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva neonatale del Bambino Gesù, in attesa del delicato intervento chirurgico. Nonostante abbiano firmato il consenso informato, i genitori Stefano e Arianna vivono momenti di grande preoccupazione, trattandosi di un intervento ad alto rischio con una forte possibilità di creare danni cerebrali. Lorenzo supera brillantemente l’operazione ma tornerà a casa solo per pochi giorni perché, a causa dell’aggressività del tumore – di cui rimane ancora qualche traccia – dovrà tornare in ospedale per sottoporsi a dei cicli di chemioterapia.

La seconda storia è quella di Diana arrivata al Bambino Gesù a soli 15 giorni di vita con un male a cui i medici non riescono a dare un nome. Dopo mesi di ricerche i medici capiscono che è affetta da una malattia autoimmune molto rara, la HLH, e la curano con un farmaco sperimentale. Federica Sciarelli incontra i genitori di Diana quando la piccola ha già quattro anni ed è di nuovo al Bambino Gesù per sottoporsi a un trapianto di midollo, l’unica via che potrà portarla a una guarigione completa nonostante il farmaco sperimentale abbia migliorato la sua situazione. L’intervento di trapianto del midollo, donatole dal papà Gianluca, riesce perfettamente e Diana potrà finalmente tornare a casa, con l’unica accortezza di visitare l’ospedale di tanto in tanto per dei controlli di routine.

“Dottori in corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù” è una serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli. Produttore creativo Simona Ercolani. Produttore Rai Mirco Da Lio. A cura di Davide Acampora. Scritto da Simona Iannicelli, Eleonora Orlandi, Andrea Felici e con Serena Cervoni, Giorgia Sonnino, Stefania Colletta, Laura Pusceddu. Regia di Michele Imperio.