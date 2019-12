Francesco Chiofalo choc! Volto tumefatto e gonfio, il romano ricoverato in ospedale per essere tenuto sotto osservazione: ‘Hanno paura si gonfi anche la lingua…’

Francesco Chiofalo nelle sue IG Stories si fa vedere con il volto tumefatto e gonfio dai tanti fan. E’ spaventoso. Lenticchio sta correndo al pronto soccorso, è terrorizzato, non sa cosa gli stia accadendo… Il tutto è accaduto ieri sera, nella notte tra il 28 e il 29 novembre. Ora il romano è ricoverato in ospedale. E’ stato tenuto tutta la notte in osservazione per paura che gli si gonfiasse anche la lingua.

Ha gonfiori e rossori localizzai intorno agli occhi e soprattutto sulle labbra, diventate enormi. Il volto è mostruoso.“Guardate cosa mi è successo alle labbra. Guardate le mie labbra. Caz*o, caz*o. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo – fa sapere Francesco Chiofalo nei video che posta – Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato”.

Arrivato in ospedale Francesco Chiofalo è stato ricoverato. I medici hanno deciso di trattenerlo per la notte in osservazione. Non c’è ancora una diagnosi, sembra che non sia colpa di una reazione allergica.

“Sembrava fosse una allergia. Ma gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che se peggiorassi si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura. L’unica cosa che mi rende davvero triste è che sono lontano dalla mia ragazza. Ti amo piccola non ti preoccupare”, scrive Francesco Chiofalo sempre nelle sue Stories su Instagram.

Preoccupatissima la fidanzata Antonella Fiordelisi, che sul social esprime tutto il suo rammarico per aver saputo telefonicamente da Francesco cosa stesse succedendo: “Non sta con me, non so che ha mangiato, cosa è successo…”, dice affranta.

E’ lontana da lui a Salerno. “Sono con te anche se distante”, gli fa sapere. Vive ore di ansia vera.

