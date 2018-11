Antonella Mosetti all’Isola Dei Famosi 2019? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Ci sto pensando!”

I casting della prossima edizione dell’Isola dei famosi sono ufficialmente iniziati e i primi nomi ad essere trapelati confermano il desiderio di rinnovare un programma che lo scorso anno non aveva convinto. Tra i papabili naufraghi, potrebbe esserci anche una ex concorrente del Grande Fratello Vip 1, che sarebbe già stata contattata da Mediaset e Magnolia per effettuare il provino. La possibile isolana potrebbe essere niente meno che Antonella Mosetti, come da lei confermato nel suo profilo Instagram. L’ex gieffina qui ha dichiarato: “Ci sto pensando, spero di trovare…” La mamma di Asia Nuccetelli ha lasciato in sospeso la sua affermazione, lasciando chiaramente intendere che la sua decisione potrebbe dipendere da un accordo economico con la produzione del reality show di Canale 5. La sua presenza, se confermata, darebbe un chiaro segnale della svolta trash dell’Isola dei famosi, alla quale potrebbero aggiungersi altri personaggi cari all’universo di Barbara d’Urso.

I POSSIBILI CONCORRENTI DELL’ISOLA DEI FAMOSI

Continuano a rimbalzare le voci riguardo i prossimi concorrenti dell’Isola dei famosi, reality show in partenza a inizio 2019. Confermata Alessia Marcuzzi alla conduzione, Magnolia e Mediaset sembrerebbero intenzionati a far dimenticare lo scandalo relativo al ‘canna-gate’ dando una svolta trash al programma. Questi i nomi che sarebbero stati provinati fino ad oggi e che sarebbero in attesa di una conferma definitiva: Antonio Andrea Pinna (vincitore di Pechino Express), Fariba Teherani (mamma della gieffina Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino Express), Akash Kumar (modello, ex concorrente di Ballando con le Stelle 2018), Rodrigo Alves (il Ken Umano, protagonista dei salotti di Barbara d’Urso), Wanda Fishe (la sosia di Ivana Spagna), Claudio Sona (Uomini e donne), Yola Berrocal (star spagnola dalle curve prorompenti). Ad essi potrebbe aggiungersi proprio Antonella Mosetti.

