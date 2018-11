Meghan Markle, spunta il contratto di gravidanza firmato con l’ex marito: stesso destino per Harry?

Meghan Markle sarà presto mamma: la moglie del Principe Harry sfoggia le sue curve mentre spunta un contratto di gravidanza del primo matrimonio.

Meghan Markle sarà presto mamma. La moglie del Principe Harry aspetta il suo primo figlio e le forme arrotondate che ha sfoggiato durante il viaggio ufficiale in Australia la rendono ancora più bella. Raggiante e serena, la Duchessa del Sussex è l’osservata speciale dei tabloid di tutto il mondo. In attesa di scoprire se il primo figlio di Meghan e Harry sarà maschio o femmina e come si chiamerà, spunta un contratto sulla gravidanza firmato dalla Markle ai tempi del suo primo matrimonio. Prima di diventare la moglie del Principe Harry, Megha Markle è stata sposata con il produttore Trevor Engelson. I due hanno pronunciato il fatidico sì nel 2011, su una spiaggia in Giamaica, e hanno divorziato nel 2014. All’epoca, Meghan che lavorava ancora come attrice, firmò un contratto di maternità per avere tutto ciò di cui avrebbe avuto bisogno per tornare in forma. Secondo il Daily Mail la 37enne, con il “contratto di gravidanza”, l’attrice avrebbe così ottenuto il pagamento di un personal trainer, un nutrizionista e una tata. Un contratto che, però, non è stato rispettato perché la coppia non ha avuto figli.

CONTRATTO DI GRAVIDANZA ANCHE CON IL PRINCIPE HARRY?

Meghan Markle avrà fatto firmare un contratto di gravidanza anche al Principe Harry? Probabilmente no. La Duchessa del Sussex, infatti, esattamente come è accaduto alla cognata Kate Middleton durante le sue tre gravidanze, sarà seguita da un team di esperti che la aiuteranno a mantenersi in forma nonostante la gravidanza. La Markle, infatti, continuerà ad accompagnare il marito agli eventi ufficiali fino a poche settimane prima della scadenza del termine. Sicuramente, dunque, proprio come Kate, anche Meghan sfoggerà una forma smagliante pochi giorni dopo il parto sconfiggendo, così, la sua paura di ingrassare. «Ha sempre avuto il terrore di mettere su dei chili di troppo, soprattutto perché la sua carriera all’epoca non aveva ancora preso il volo», ha dichiarato al giornale un amico intimo di Trevor Engelson, «Lui sapeva di sposare una persona molto preoccupata della sua immagine. Quindi non si è opposto. Lei non avrebbe accettato un “no” come risposta».

