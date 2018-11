Valentina Rapisarda VS Andrea Cerioli. Di nuovo tronista a Uomini e donne? “Era quello che voleva”

Valentina Rapisarda lancia una frecciatina ad Andrea Cerioli, nuovo tronista di Uomini e donne. Per la sua ex fidanzata, questa nuova sfida “era quello che voleva”

Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli hanno fatto coppia fissa per anni dopo la conoscenza a Uomini e donne. Come sicuramente i fan più fedeli ricorderanno, il bolognese aveva abbandonato il trono senza scegliere e solo qualche settimana dopo tale decisione aveva ufficializzato la relazione con la sua ex corteggiatrice. All’epoca delle riprese, infatti, aveva dimostrato di non essere convinto dei propri sentimenti, indeciso proprio tra la Rapisarda, siciliana dal carattere forte, e la dolce Sharon Bergonzi (amatissima dal pubblico del programma). Anche la relazione con Valentina però non è durata a lungo e Andrea Cerioli è tornato di grande attualità all’interno dei programmi di Maria De Filippi grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip durante l’estate. Non solo: nella registrazione di ieri 30 agosto, è stato ufficializzato come nuovo tronista insieme ad Ivan Gonzalez: avrà però tempo fino a febbraio 2019 per fare la sua scelta…

LA FRECCIATINA DI VALENTINA RAPISARDA AD ANDREA CERIOLI

Interrogata da diversi utenti nel suo profilo Instagram, Valentina Rapisarda ha cercato di non esprimersi sul nuovo trono di Uomini e donne affidato ad Andrea Cerioli. Dopo diverse sollecitazioni, però, ha finito per lanciare una chiara frecciatina al suo ex fidanzato. Queste le sue parole: “L’unica cosa che dico, e poi chiudo perchè è una cosa che non compete me, è che sono felice per l’altra persona (ovvero Andrea, ndr) perché era quello che voleva”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione in merito al reale punto di vista della Rapisarda. A suo dire, Andrea Cerioli era dunque alla ricerca di nuova visibilità televisiva dopo essere finito nell’oblio negli ultimi anni? Certo, la frecciatina non fa molto bene ad un programma partito con il caso Sara Affi Fella e con i timori riguardanti il principale obiettivo dei protagonisti: diventare famosi e conquistare followers sul web. Cerioli sarà un’eccezione a questa regola?

Ansa