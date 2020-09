Su TIMMUSIC arriva ‘Alta fedeltà’, il nuovo format dedicato all’arte di realizzare compilation di successo

Da oggi sette firme del giornalismo musicale italiano si alterneranno per suggerire alla community di TIMMUSIC come dar vita a playlist di successo per far colpo su una persona

A 20 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film ‘Alta fedeltà’ tratto dal romanzo di Nick Hornby, arriva su TIMMUSIC il nuovo appuntamento settimanale con il format omonimo dedicato all’arte di creare una compilation a tema, proprio come quelle in cui è maestro Rob Gordon, il protagonista del film interpretato da John Cusack. ‘Alta Fedeltà’, con sette firme del giornalismo musicale italiano, ogni settimana suggerirà alla community di TIMMUSIC come realizzare “La top 5 delle regole per fare colpo con la tua playlist”, la compilation di successo per far innamorare una persona.

Ciascun giornalista sarà anche coinvolto nella creazione di una seconda compilation a tema libero che accompagnerà i clienti di TIMMUSIC in un viaggio entusiasmante nella musica italiana ed internazionale. .L’appuntamento è per oggi con Filippo Ferrari di “Rolling Stone”, e a seguire con Paolo Giordano de “Il Giornale” (8 settembre), Alessandro Alicandri di “Tv Sorrisi e Canzoni” (15 settembre) Ernesto Assante de “La Repubblica” (22 settembre), Marta Cagnola di Radio 24 (29 settembre), Luca Dondoni de “La Stampa” (6 ottobre) e Stefano Fisico di “Billboard” (13 ottobre). ‘Ata Fedeltà’ sarà disponibile, in formato video, sui canali sociali di TIMMUSIC FB, IG e YouTube, sull’App sarà possibile ascoltare i podcast di ciascun episodio e le relative playlist.