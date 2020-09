Gigi D’Alessio si dà al rap nel nuovo album Buongiorno: ecco la tracklist

Gigi D’Alessio, Buongiorno: la data di uscita e la tracklist del nuovo album di cover del cantautore partenopeo, che collabora con il meglio della scena rap campana (e non solo).

C’è un nuovo Gigi D’Alessio in città. Il cantautore simbolo della musica pop-neomelodica partenopea si dà al rap. Potrebbe sembrare uno scherzo, ma l’artista napoletano fa sul serio. Così, a un anno dalla collaborazione con Gué Pequeno, è arrivo un suo nuovo album destinato a dividere i fan: s’intitola Buongiorno, ed è un disco di cover di suoi vecchi successi in collaborazione con rapper, trapper e altri artisti lontani dal suo mondo.



Ecco la data di uscita e la tracklist. Il nuovo album del cantautore partenopeo è in uscita il 4 settembre. Lo ha annunciato lo stesso artista sui propri social, mostrandosi in uno scatto seduto su un trono e circondato da tutti i rapper presenti nel disco.

Una copertina che sembra dire: il vero King del rap italiano non è Marracash né Sfera Ebbasta, ma proprio Gigi. D’altronde, che il cantante fosse incuriosito dalle sonorità della nuova musica italiana si era intuito già nel corso dell’edizione di The Voice del 2019, che lo ha visto nei panni di coach (e anche di vincitore).

All’interno del nuovo disco di cover e collaborazioni sono presenti praticamente tutti i più talentuosi rapper dell’attuale scena partenopea, più alcuni ospiti provenienti da altri mondi musicali o da altre aree geografiche. Tra i tanti nomi trova spazio anche il figlio Luca, che aveva fatto il suo esordio nel mondo della musica nel 2017 a soli 14 anni. Ma sono presenti anche J-Ax, Clementino, Rocco Hunt, Samurai Jay, CoCo, Franco Ricciardi, i Boomdabash e anche Geolier, che di recente ha duettato con la sua ex compagna, Anna Tatangelo.





