Giada Giovanelli si scusa per la foto choc e chiude il profilo Instagram: “Volevo lasciarmi andare”

Dopo la foto choc, Giada Giovanelli ha chiuso il suo profilo Instagram, rendendolo accessibile soltanto ai suoi follower. Nel frattempo però, ha continuato ad aggiornare sul suo stato di salute. Sta meglio e ha solo il naso ancora gonfio. L’influencer si è lasciata andare ad un lungo sfogo, scusandosi per la foto troppo forte pubblicata nelle scorse ore. A quanto pare si sarebbe trattato di un litigio familiare: “Dobbiamo smetterla di far vedere che la nostra vita sia perfetta”.

Sono state 24 ore di ansia e di spavento per Giada Giovanelli e i suoi fan, che hanno assistito. L’influencer ex concorrente di Temptation Island era apparsa su Instagram con una foto choc, il sangue che le colava dal naso e il labbro tumefatto. E una didascalia che lasciava spazio a pochi fraintendimenti: “Ecco mio padre”. Lo scatto ha fatto ben presto il giro del web e in tanti si sono chiesti che cosa fosse successo. La foto aveva tutta l’aria di voler dimostrare un’aggressione, “mi sono rotta di starmene zitta”, aveva scritto la 30enne nelle Stories, andando al pronto soccorso. Poche ore dopo ha chiuso il suo profilo Instagram, o meglio lo ha reso privato e quindi accessibile soltanto ai suoi followers. Ma nel frattempo ha continuato a sfogarsi e ad informare sul suo stato di salute. “Il sangue ha smesso di scendere dal naso po un’ora, adesso tutto ok mi fa un po’ male e pochino gonfio, mi sono spaccata un pochino l’interno del labbro ma alla fine niente di grave”, ha scritto l’influencer che ora sta meglio.

È un lungo sfogo quello a cui si affida Giada Giovanelli nelle Stories successive, quelle visibili solo ai suoi followers. Innanzitutto chiede scusa per la foto pubblicata nel pomeriggio, troppo forte ed esplicita, spiega. Poi spiega che l’incidente è nato da un litigio e lascia intendere che la discussione abbia coinvolto in senso stretto i suoi familiari. Ma di più non vuole dire, per rispetto della loro privacy. Si ripromette di chiarire e di risolvere la questione con chi di dovere e spiega di essersi mostrata sui social in quel momento per mostrare che la sua vita non è perfetta:

Sono a casa, mi scuso per la foto di prima che è stata un po’ forte.. L’ho fatto perché avevo voglia di lasciarmi andare, avevo voglia che “una persona” si renda conto di certe cose e che magari ci rifletta per bene su.. avevo voglia di farmi vedere a tutti quelli che mi scrivono “che problemi hai tu che non fai un caz*o tutto il giorno”. Avevo voglia di esser me stessa. Sono una persona forte perché la vita mi ha portata ad esser così e non mostrare i miei problemi, ma arrivi ad un punto che scoppi. Dobbiamo smetterla di far vedere che la nostra vita sia perfetta. Oggi ho litigato e poi è successo quello che è successo, e sicuramente chiarirò con chi devo chiarire perché, per chi mi segue da un po’ sa che non lascio nulla incompleto perché soprattutto in certi casi è giusto così. Sicuramente vi chiedo di non farmi domande particolari perché non posso raccontarvi tutta la via vita perché non sarebbe corretto nei confronti dei miei cari. Il messaggio che voglio mandare è di non vergognarsi, magari è servito a qualcuno/a di voi raccontare questa cosa..accettate ciò che vi capita ma bisogna rialzarsi sempre e mai nessuno ci deve far sentire in difetto (anche se a volte è più facile a dirlo che a farlo). Ho letto alcuni dei vostri messaggi e vi ringrazio, stasera sono un po’ “sulle nuvole” perché sono veramente a pezzi, però da domani cercherò di farvi compagnia con il mio solito sorriso e parlare di cose più leggere. È stato difficile parlare con voi perché perché più persone sanno che per me è reale la cosa (forse questa frase è un po’ complicata da capire per chi non ci è passato). Buonanotte, domani è un altro giorno.

Francesco Branco è il fidanzato di Giada Giovanelli, che con lei ha condiviso l’esperienza a Temptation Island. A quanto pare però, anche lui ha voluto mantenere la privacy sull’accaduto e sul suo profilo non ha pubblicato nulla che facesse riferimento all’aggressione di Giada. 30 anni, di Milano, Branco condivide con la fidanzata la passione per l’allenamento e il fitness. Nella vita è in venditore di auto, ama i tatuaggi e ne ha il corpo pieno.

FanPage