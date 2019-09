Vladimir Luxuria ha trovato l’amore in Canada?

Secondo il settimanale Oggi, durante il suo viaggio in Canada, Vladimir Luxuria avrebbe trovato l’amore: si tratterebbe di una guardia forestale di origini italiane

Vladimir Luxuria si è concessa qualche giorno di relax in Canada e – secondo il settimanale Oggi – durante questa vacanza avrebbe anche trovato l’amore.

Durante il suo viaggio in Quebec, l’opinionista televisiva ha visitato la città di Montréal, ha partecipato al Pride locale e si è anche avventurata in alcune escursioni nella natura più selvaggia, documentando tutto sul suo profilo Instagram. Ma la vacanza ha regalato a Vladimir Luxuria anche una piccola disavventura: in un cinema le è stato fatto lo sconto per gli over 65 ma l’ex parlamentare non ha perso il sorriso e ha raccontato l’accaduto con la sua usuale ironia, parlando di “incidente diplomatico”.

Quasi a compensare questo disguido, il Canada si sarebbe fatto perdonare lasciando un dolce ricordo a Luxuria. Secondo quanto scritto da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi, sembra che Vladimir abbia trovato l‘amore nel Paese nordamericano. Sulle pagine della rivista diretta da Umberto Brindani si legge: “Vladimir Luxuria ha trascorso qualche giorno di vacanza in Canada con alcune amiche. Pare che l’irriverente opinionista durante il viaggio abbia incontrato l’amore”. Ma la rivelazione non si ferma qui e Alberto Dandolo ci fornisce anche alcuni dettagli sull’identità dell’uomo: “Una guardia forestale canadese di origini molisane”.

Nel caso la notizia fosse confermata, si tratterebbe solo di un amore estivo o di una storia destinata a continuare anche a dispetto dell’enorme distanza? Vladimir non ha mai reso pubbliche le sue relazioni, anche se pare che un paio di mesi fa abbia avuto una forte delusione d’amore da un uomo che stava frequentando e che l’avrebbe “sedotta e abbandonata”.

