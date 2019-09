Grande Fratello, Francesca De André ha un nuovo corteggiatore?

L’ex fiamma di Gennaro Lillio avrebbe un corteggiatore top secret, dopo aver partecipato al Grande Fratello 16

Molti la ricordano come l’indiscussa protagonista del Grande Fratello 16. Intanto, Francesca De André sta facendo parlare di sé, per via di alcune indiscrezioni sul suo conto trapelate nel nuovo numero del settimanale Oggi.

E, secondo la summenzionata fonte, l’ex gieffina potrebbe voler cedere alla spudorata corte di un corteggiatore top secret, particolarmente ricco e focoso. La figlia di Cristiano De André è al momento single, dopo aver archiviato la sua love-story avviata con Gennaro Lillio tra le mura della casa più spiata d’Italia. Ma il presunto corteggiatore segreto sarebbe disposto a tutto pur di conquistare Francesca.

Per adesso non ci è dato sapere se la De André sia disposta o meno a concedersi alla conoscenza di un nuovo corteggiatore. Recentemente era trapelata in rete la voce che vedeva la De André intenta a riavvicinarsi al suo ex storico, parliamo di Giorgio Tambellini. Il riavvicinamento tra i due ex alla fine c’è stato, ma solo per un confronto vis à vis finale, rimandato e mai avvenuto tra i due, a quanto pare anche per via del volere di Gennaro Lillio.

