Scontro a Uomini e Donne tra Ilaria e Massimo dopo l’addio a Temptation Island

Sono riprese le registrazioni del programma di Maria De Filippi e non sono mancati gli scontri tra ex protagonisti di Temptation Island invitati in studio per confrontarsi

Uomini e Donne è ufficialmente ricominciato. Nelle scorse ore sui profili social della popolare trasmissione pomeridiana sono stati resi noti i nomi dei quattro nuovi tronisti.

Tra loro c’è anche Giulio Raselli, il corteggiatore rifiutato da Giulia Cavaglia nella corsa edizione. Le registrazioni delle prime puntate sono già cominciate e dal web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni (emerse dalle storie del profilo Instagram di Uomini e Donne). Protagoniste delle prime puntate saranno alcune coppie di Temptation Island. Come ogni anno, infatti, Maria De Filippi ha voluto invitare in studio alcune delle coppie più amate e seguite del reality dei sentimenti, come Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. I due, lasciatisi durante il falò di confronto finale, non sono rimasti in buoni rapporti e in puntata non sono mancate le scintille.

Massimo, dopo la rottura con Ilaria, ha raccontato di esser stato malissimo e di aver provato a ricucire il rapporto con la ex. Un tentativo però fallito dopo poche settimane. Ilaria, nonostante tutto, ha continuato a cercare Massimo per sapere come stava. L’atteggiamento ha però infastidito Massimo. In studio volano parole grosse e Ilaria Teolis accusa Massimo di averla trattata con aggressività nel momento del ritorno a casa, quando la ragazza è tornata a prendere i suoi effetti personali. Massimo Colantoni, sollecitato da Maria, conferma di avere una relazione in corso con la tentatrice Sonia Oneglia e il vocio in studio aumenta, soprattutto perché è presente anche Javier, l’ex tentatore di Ilaria. Tra Massimo, Javier e Giulio comincia una discussione sugli atteggiamenti provocatori tenuti dal primo nei confronti del single che frequentava Ilaria. Gli animi si scaldano, Giulio va contro Massimo per difendere Javier e Maria De Filippi è costretta a intervenire per mette fine alla discussione, invitando tutti alla calma. Un avvio decisamente con il botto a Uomini e Donne.

