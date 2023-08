One Piece, Emily Rudd interpreta Nami nel live action: “Sono nata per essere lei”

Emily Rudd interpreterà Nami nell’attesa serie live action One Piece in uscita il 31 agosto su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). GamesRadar ha intervistato l’attrice statunitense in merito al suo personaggio e alla produzione basata sull’omonimo manga dei record di Eiichirō Oda.

EMILY RUDD, LE DICHIARAZIONI

Nel corso degli anni One Piece ha ottenuto sempre maggior fama e successo fino a diventare un vero e proprio fenomeno mediatico e il manga più venduto al mondo con oltre mezzo miliardo di copie, stando ai dati pubblicati da CBR nel giugno di quest’anno.

Tra poche settimane Netflix distribuirà la serie TV, di cui ha recentemente mostrato il trailer anticipandone sinossi, personaggi e arco narrativo. In attesa dell’uscita di One Piece, GamesRadar ha intervistato Emily Rudd.

Come prima cosa l’attrice ha speso parole di ringraziamento e ammirazione per Eiichirō Oda, il fumettista giapponese padre di Monkey D. Rufy e compagni: “È un genio assoluto ed è impossibile poter discutere con un genio. Lui ha fatto un lavoro così straordinario e magistrale nella creazione della storia che non solo è stravagante, pazza, giocosa e avventurosa, ma è anche ben piantata nella realtà. Ha davvero un gran cuore. È una storia che parla della ricerca di una famiglia. È una storia di libertà e sull’inseguimento dei propri sogni. E credo che sia qualcosa a cui le persone possano universalmente connettersi”.

Emily Rudd ha poi parlato di come il personaggio di Nami le calzi a pennello: “Sono sempre stata la persona a cui la mia famiglia chiedeva indicazioni. Quindi, immagino di essere nata per essere una navigatrice”.

L’attrice ha così chiarito: “Sono nata per essere Nami. Diciamolo”.

One Piece, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV live action

Emily Rudd ha poi parlato più approfonditamente di Nami: “Credo che lei sia il cervello del gruppo. Vedi, tiene i ragazzi in fila. E ovviamente è un’abile ladra, quindi sa come gettare il fumo negli occhi alle persone. Credo sia protettiva, non soltanto nei confronti dei membri della ciurma, ma anche verso sé stessa, soprattutto durante la East Blue Saga”.

In seguito, l’attrice ha rivelato il suo secondo personaggio preferito: “Io amo Nico Robin”.

Infine, Emily Rudd si è soffermata sull’amore profuso nella realizzazione del live action: “Il mio più grande sogno è che le persone che in un primo momento furono riluttanti a guardare l’anime o a leggere il manga diano una possibilità al nostro show e se ne innamorino allo stesso modo in cui io e milioni di altre persone ci siamo innamorate di One Piece”.