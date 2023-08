Fabio De Luigi sbarca su Instagram: il primo scatto pubblicato è esilarante

Fabio De Luigi approda sui social: l’attore comico, fino a questo momento assente dalla piattaforma, ha deciso di aprire un account su Instagram. “Mio figlio dice che fare Instagram è giusto”, recita la biografia di accompagnamento al profilo. Ma non solo, Fabio De Luigi ha anche deciso di pubblicare un primo esilarante selfie, in cui si immortala con indosso una parrucca bionda: “Non per vantarmi, ma ero Ken dal 2017”. Niente da fare: anche Fabio De Luigi è stato travolto dalla Barbie-mania!

FABIO DE LUIGI CONQUISTA ANCHE I SOCIAL

Fabio De Luigi, classe 1967, è uno degli attori comici più amati del panorama cinematografico italiano. L’attore, dopo aver raggiunto la notorietà con la sua partecipazione a Zelig, è diventato il volto di una lunga serie di programmi comici e di sitcom, tra cui la fortunata Love Bugs, con cui ha recitato prima al fianco di Michelle Hunziker e poi di Elisabetta Canalis. Ad attenderlo, poi, c’è stato anche il cinema: da Natale a New York e Natale a Rio di Neri Parenti, a Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati fino Happy Family di Gabriele Salvatores e Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, è impossibile citare tutti i film a cui ha preso parte Fabio De Luigi. Sul grande schermo, inoltre, l’attore romagnolo non ha solo dato prova della sua esilarante comicità, ma anche delle sue capacità attoriali in ruoli drammatici: basti ricordare la sua interpretazione dell’assistente sociale Beppe Trecca nel film Come Dio Comanda di Gabriele Salvatores. Se nella sua lunga attività teatrale, televisiva e cinematografica, Fabio De Luigi ha fatto dunque sia ridere che emozionare migliaia di italiani, c’era ancora solo un campo da poter esplorare: il mondo dei social.

IL PRIMO SCATTO DI FABIO DE LUIGI

Sono tante le celebrities che si sono fatte prendere dalla Barbie-mania, la nuova moda dell’estate 2023 dominata dalle tinte rosa del già iconico film di Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Dopo Selena Gomez, che ha organizzato una proiezione a tema Barbie per il suo 31esimo compleanno, o John Legend e Chrissy Teigen, che hanno trascorso una vacanza vestiti da Barbie e Ken, anche Fabio De Luigi ha voluto cavalcare il trend del momento ma, ovviamente, in un modo del tutto inedito ed autoironico. Il grande attore comico è infatti sbarcato su Instagram, e l’ha fatto nel più esilarante dei modi: la prima fotografia pubblicata lo ritrae mentre sorride in primo piano, con indosso una voluminosa parrucca bionda. “Non per vantarmi ma ero Ken dal 2017”, ha scritto De Luigi. Le reazioni da parte dei fan non hanno ovviamente tardato molto ad arrivare: “Da oggi Instagram è un luogo migliore”, “Erano anni che aspettavo questo giorno” o “Finalmente sei arrivato” sono solo alcuni dei centinaia di commenti piovuti sul suo profilo.