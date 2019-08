Heidi Klum, la gonna si strappa e…

Incidente sexy per la top model, che si ritrova a mostrare l’intimo su Instagram. Sexy sicuramente. Ma si tratterà davvero di un incidente?

Lei minimizza e ci scherza su con un woopsy e una serie di faccine tra il divertite e il preoccupate. Ma l’incidente sexy accaduto a Heidi Klum è un po’ uno degli incubi più terribili che si possano anche solo immaginare. Pensate di essere lì, tutte belle vestite da capo a piedi. Nel caso della top model, con maglia a righe verdi e bianche e leggiadra gonna a fiorellini primaverili.

Ecco, pensate poi che con un movimento forse azzardato la gonna vi deflagri proprio ad altezza lato B, mettendo in mostra ciò che invece il buoncostume impone di coprire.

Immaginate, insomma, di ritrovarvi in tre, due, uno… con il sedere all’aria.

Una tragedia? Per le comuni mortali forse sì. Ma non per l’angelo dalla chioma d’oro. Che, anzi, divertita ne approfitta per un audace passo di danza (ma sì, chiamiamolo così) a favore di instagram. Oltre a mostrare fugacemente il suo proverbiale sorriso, la modella 46enne esibisce con fierezza i suoi slip colore nude. Tanto che – a pensare male non si sbaglia mai – viene perfino da supporre che si tratti di un’astuta mossa pubblicitaria per promuovere la sua linea di intimo. Quell’hashtag #heidiklumintimates vi pare forse possibile che sia messo lì a caso?

Ad ammirare sorriso, balletto, sedere e slip sono già quasi due milioni e mezzo di persone. Target colpito, senza dubbi.

Federico Rocca, Vanity Fair