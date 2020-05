Elettra Lamborghini scatena la rete: “Non mi rado da settimane”

Elettra Lamborghini è la protagonista indiscussa del web in quarantena. Dopo aver fatto impazzire per anni i suoi fan a colpi di twerk e musica, oggi l’eclettica ereditiera anima le tristi giornate di isolamento sociale con foto e video di ogni genere. Dalle pose sexy ai meme virali fino alle video-denunce, la lunga quarantena di Elettra Lamborghini è stata scandita dai contenuti social.

Non è un caso che l’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram abbia raggiunto in poche ore quasi 700mila visualizzazioni, scatenando l’ilarità dei suoi follower.

Toccata quota 50 giorni di isolamento sociale (fatto rigorosamente insieme al compagno e futuro sposo Afrojack), Elettra Lamborghini ha deciso di condividere con i suoi seguaci un divertente video su uno dei tanti problemi legati a questa lunga ed estenuante quarantena. Con i centri estetici chiusi è difficile prendersi cura del proprio corpo, deve aver pensato la bella cantante che, complice la noia, ha realizzato un video sul tema estetico per il web, diventato virale in poche ore. Al grido di “non mi depilo da cinquanta giorni”, Elettra Lamborghini si è mostrata ai fan con una foltissima “capigliatura” tra le parti intime. Con indosso solo un costume mare intero bianco, la cantante ha divertito tutti mostrando la sua lunga peluria inguinale, frutto non di una mancata rasatura ma bensì di una bellissima parrucca color corvino posizionata tra le gambe. Qualche mossa provocante, una toccatina qua e là e la clip ha conquistato il popolo del web.

Una parodia in piena regola che ha divertito tutti, anche alcuni volti noti che con la Lamborghini hanno una storica amicizia come Simona Ventura e Anna Tatangelo. La prima non ha mancato di mettere il proprio like al post, la seconda invece, reduce dalla rottura con il compagno Gigi d’Alessio, ha commentato con una serie di smile il divertente video. Anche in questa occasione la Lamborghini è riuscita a strappare un sorriso alle migliaia di fan costretti tra le mura domestiche. Del resto, lei, ad attirare l’attenzione c’è abituata un po’ per la sua verve ironica un po’ per le sue forme generose. In molti la ricorderanno, nella serata finale del Festival di Sanremo, quando salì sul palco dell’Ariston per l’ultima esibizione. Poco prima della conclusione del brano, nella concitazione del ballo, Elettra Lamborghini fu vittima di un incidente sexy, immortalato dalle telecamere.

Novella Toloni, ilgiornale.it