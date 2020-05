Anticipazioni Vivi e lascia vivere 7 maggio: Giada scopre verità su Renato?

Terza puntata di Vivi e lascia vivere: le anticipazioni del 7 maggio

Continua il gradimento del pubblico verso la nuova fiction di Rai 1, Vivi e lascia vivere. Dopo aver conosciuto i personaggi principali, la cui colonna portante è senza dubbio Elena Sofia Ricci, ora la trama entra più nel dettaglio. Nella seconda puntata abbiamo visto che Laura è riuscita a metter su la sua attività di street food, con accanto un gruppo tutto al femminile di grande successo.



La gioia di Laura è palpabile soprattutto dopo l’incontro con Toni (Massimo Ghini), suo amore di gioventù. Insieme alla felicità per la forza ritrovata per tirare su la sua vita privata e professionale, Laura vive però anche una profonda preoccupazione per la figlia Giada, scappata di casa dopo una brutta discussione con la mamma. Giada infatti ha confessato a Laura di non fare la babysitter come tutti credevano, ma la cubista in discoteca. Una decisione che la protagonista non condivide e alla fine di un litigio, Giada va via di casa. La preoccupazione per la figlia, porta Laura ad avvicinarsi sempre di più a Toni. Chissà se l’amore del passato si risveglierà?!

Cosa accadrà allora nel quinto e sesto episodio? Stando alle anticipazioni, quando Giada va via di casa Laura vive momenti di grande angoscia e Toni sarà lì per aiutarla a superare le difficoltà e a ritrovare Giada (Silvia Mazzieri). Intanto abbiamo visto, attraverso alcuni flashbacks, come è nato il rapporto tra Toni e Laura da giovani (interpretati rispettivamente dal figlio di Massimo Ghini e della figlia di Elena Sofia Ricci). E mentre i due, oggi, lasciano andare le loro resistenze nei confronti dell’altro, Toni sembra nascondere qualcosa. Laura ne prende atto, allontanandolo dalla sua famiglia e da lei.

Mentre Giada va via di casa e continua inesorabilmente a lavorare come ballerina nel locale, sembra scoprire la verità sulla scomparsa del padre, mettendo in discussione tutto quello che le è stato raccontato da sua madre. Sappiamo infatti che Renato ha deciso di abbandonare la famiglia per un’altra donna, con la quale vive a Tenerife.





Melania Baroncini, Gossipetv.com