Netflix, tutte le uscite del mese di maggio 2020

Netflix, la piattaforma di contenuti on demand, ha messo a disposizione tutte le nuove uscite in catalogo per il mese di maggio 2020. Si parte subito con una serie tv molto attesa disponibile dal 1 maggio: “Hollywood”. Dai creatori de “La casa di carta”, esce il 15 maggio “White Lines”. Dal 25 maggio la serie tv “Snowpiercer”, ispirata al film di Bong Joon-ho, regista di “Parasite”. Per le serie tv italiane c’è il ritorno di SKAM Italia, la quarta stagione disponibile dal 15 maggio.

Le nuove uscite Netflix per il mese di maggio 2020. La piattaforma di contenuti on demand ha messo a disposizione la lista delle serie tv, docu-serie e film in uscita. Tra le serie più attese c’è certamente la quarta stagione di SKAM Italia, a partire dal 15 maggio. Grande curiosità per “Hollywood“, la nuova serie di Ryan Murphy, creatore delle serie antologiche “American Horror Story” e “American Crime Story“.



Per la serie ambientata negli anni ’50 del cinema americano bisogna solo aspettare il 1 maggio. Dai creatori de “La casa di carta“, il 15 maggio arriva “White Lines“, una serie crime ambientata sotto il sole di Ibiza. Dal 25 maggio c’è “Snowpiercer“, la serie tv ispirata al film di Bong Joon-ho, regista di “Parasite“.

Le novità di maggio 2020:

Felice o quasi (Stagione 1) – 1 maggio 2020

Hollywood (miniserie) – 1 maggio 2020

Into The Night (Stagione 1) – 1 maggio 2020

Workin’ Moms (Stagione 4) – 6 maggio 2020

Dead to Me (Stagione 2) – 8 maggio 2020

Valeria (Stagione 1) – 8 maggio 2020

The Eddy (Stagione 1) – 8 maggio 2020

Bordertown (Stagione 3) – 11 maggio 2020

SKAM Italia (Stagione 4) – 15 maggio 2020

White Lines (Stagione 1) – 15 maggio 2020

I Ciarlatani (Stagione 1) – 15 maggio 2020

Lavoro a mano armata (Stagione 1) – 15 maggio 2020

Il Colore delle Magnolie (Stagione 1) – 19 maggio 2020

Control Z (Stagione 1) – 22 maggio 2020

Dynasty (Stagione 3) – 23 maggio 2020

Snowpiercer (Stagione 1) – 25 maggio 2020

Space Force (Stagione 1) – 29 maggio 2020

All day and a night – 1 maggio 2020

L’altra metà – 1 maggio 2020

Mrs. Serial Killer – 1 maggio 2020

Squatter – 1 maggio 2020

La Missy Sbagliata – 13 maggio

Ti Amo, Imbecille – 15 maggio

First Ladies – 20 maggio

Rivolta in ufficio – 20 maggio

The Lovebirds – 22 maggio

Dal 1 maggio, Netflix inserirà in catalogo i seguenti film:

10 regole per fare innamorare

Aftermath

Caccia a Ottobre Rosso

Easy Rider – Libertà e Paura

Flags of our Fathers

Il Divo

Il Fuggitivo

La vendetta

Lemony Snicket – Una Serie di Sfortunati Eventi

Magic Mike

Sin City Una donna per cui uccidere

Sleepless

The Hungover Games

Time After Time

Tutto può cambiare



Dal 18 maggio:

A Ghost Story

Brawl In Cell Block 99

Dal 22 maggio:

8 Mile

Big Fat Liar

La donna che visse due volte

Scott Pilgrim vs. the World



Dal 31 maggio:

The Neon Demon

Documentari e Reality

Il talento di sognare: la vita e gli insegnamenti di Shimon Peres – dal 1 maggio 2020

Going Clear – Scientology e la prigione della fede – dal 1 maggio 2020

Becoming – La mia storia – dal 6 maggio 2020

Rust Bros (Stagione 2) – dall’8 maggio 2020

Sull’orlo del successo – Ristoranti con vista (Stagione 2) – dall’8 maggio 2020

Processi Mediatici (Stagione 1) – dall’11 maggio 2020

Un Buon Trip: Avventure Psichedeliche – dall’11 maggio 2020

Storia Contemporanea In Pillole (Stagione 1) – dal 22 maggio 2020

Date da mangiare a Phil (Stagione 3) – dal 29 maggio 2020

Anime

Monthly Girls’ Nozaki- kun (Stagione 1) – dal 1 maggio 2020

Scissor Seven (Stagione 2) – dal 7 maggio 2020

Dorohedoro (Stagione 1) – dal 28 maggio 2020

Gennaro Marco Duello, Fanpage.it