Belen e Stefano insieme al karaoke come ai vecchi tempi e noi non sappiamo più cosa succede

Certi amore non finiscono, fanno giri immensi e poi… Va beh, lo sapete. Parliamo proprio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, il cui possibile ritorno di fiamma ha immediatamente scatenato l’entusiasmo di tutti noi che, da anni, speriamo di poterli rivedere insieme, e non solo nelle vesti di amici.

Le premesse sembrano essere più che buone visto che da quando Belén è rientrata dall’Uruguay (dove ha trascorso le vacanze di Natale insieme a un’amica) lei e Stefano sono stati inseparabili trascorrendo insieme interi weekend e numerose serate, l’ultima delle quali è stata proprio pochissimi giorni fa in occasione del compleanno di Patrizia Griffini, una delle migliori amiche della showgirl 37enne, festeggiato in un locale di Milano.



Nel corso della serata (alla quale tra l’altro erano presenti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) gli ex sono stati particolarmente complici e a testimoniarlo questa volta c’è anche un video realizzato durante il party, dove si vedono Stefano De Martino e Belén mentre duettano insieme al karaoke sulle note di “Tu vuò fa’ l’americano” di Renato Carosone.



I sorrisi pieni e gli sguardi complici che si scambiano l’ex ballerino di Amici e la conduttrice di Tu si que vales fanno trasparire quella stessa complicità che li aveva uniti nel 2012 portandoli a sposarsi l’anno successivo. Poi però tra i due qualcosa ha iniziato a scricchiolare fino ad arrivare alla separazione, avvenuta nel 2015, seguita da un improvviso quanto inaspettato ritorno di fiamma avvenuto nel 2019 e durato circa un anno. Che il 2022 possa essere l’anno giusto per il ricongiungimento tra Rodriguez e De Martino? Sembrerebbe di sì, soprattutto dopo che Belén ha “ufficializzato” la fine della relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì.



A oggi né Belén Rodriguez né Stefano De Martino hanno commentato la notizia di un loro riavvicinamento sentimentale, il che lascia le porte aperte a Michele Morrone, pizzicato fuori dalla casa della showgirl argentina in più di una occasione. Che l’attore di 365 giorni stia cercando di conquistare il cuore della 37enne? Il dubbio rimane (anche se il video di De Martino e Belén che cantano insieme vale più di mille parole).



cosmopolitan.com