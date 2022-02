Foglie di marijuana: fanno discutere i ciondoli di Ornella Muti e Naike

Mentre il Festival di Sanremo 2022 sta per iniziare, due collanine con dei ciondoli a forma di foglie di marijuana accendono le prime polemiche. Protagoniste in uno scatto pubblicato su Instagram Ornella Muti, co-conduttrice scelta da Amadeus per la prima serata, e sua figlia Naike Rivelli. Sostenitrici della legalizzazione della cannabis, madre e figlia sono attive con un un’associazione che – stando a quanto riportato il sito ufficiale – ha come obiettivo quello di “fornire supporto ai malati e dar vita a iniziative di green economy”.

La cannabis in Italia resta un tema divisivo e di recente discussione in commissione parlamentare, in riferimento alle proposte emendative al Dl Milleproroghe. Sopratutto l’argomento tornerà inevitabilmente sulla bocca dell’opinione pubblica il 15 febbraio 2022, quando la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’ammissibilità dei sei quesiti sulla giustizia, sull’eutanasia e anche sul Referendum della Cannabis Legale (Che prevede la depenalizzazione sulla coltivazione e l’uso personale).



Dal post privato di Ornella Muti al green carpet allestito davanti al teatro Ariston: è stato uno dei cantanti in gara a mandare in tendenza le stesse foglie stampate sui calzini. Dargen D’Amico ha scelto di sfilare sul tappeto di prato sintetico con un completo giacca e bermuda color cammello e calzettoni sportivi con le iconiche foglioline tanto in voga tra i protagonisti della scena trap e rap.