Sanremo 2022, sul palco Ornella Muti, gli occhi più belli del cinema

Ornella Muti, dopo cinquant’anni di carriera, per la prima volta sul palco di Sanremo 2022

Ornella Muti è la prima delle cinque co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston (le altre sono Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli) durante questo Festival di Sanremo 2022. Al fianco di Amadeus presenta la serata inaugurale di martedì 1 febbraio. Icona e sex symbol negli anni Settanta e Ottanta, i suoi occhi sono stati definiti i più belli del cinema italiano. Padre napoletano, giornalista, madre estone, scultrice, una sorella, Claudia Rivelli , che le somiglia in modo incredibile e che ha avuto una carriera nel mondo dei fotoromanzi. Il suo primo ruolo cinematografico arriva a 14 anni nel 1969 quando viene scelta da Damiano Damiani per interpretare La moglie più bella.

Tra le più famose attrici del cinema italiano

Da lì una carriera in ascesa, e un centinaio di ruoli interpretati in oltre cinquant’anni di carriera, dove alterna la commedia ai ruoli drammatici, a partire da Romanzo popolare(1974) di Mario Monicelli, L’ultima donna con Gérard Depardieu (1976), I nuovi mostri(1977) con Gassman-Tognazzi-Sordi. Negli anni Ottanta diventa partner professionale di Francesco Nuti e di Adriano Celentano con cui sbanca al botteghino con Innamorato pazzo, Il bisbetico domato, ma sperimenta anche sul piano internazionali prendendo parte a pellicole hollywoodiane come Flash Gordon (1980) accanto a Max von Sydow. Seessantasei anni oggi, diventa mamma di Naike giovanissima, a diciannove anni, ma non rivela chi è il padre, poco dopo è moglie di Alessio Orano con cui rimane sposata per sei anni. Incontra e sposa in seguito Federico Facchinetti da cui ha altri due figli Carolina e Andrea, oggi entrambi attori, e negli anni Ottanta ha un flirt (solo di recente confermato) che desta scalpore con il collega Adriano Celentano. Seguono due lunghe storie, una con il chirurgo plastico Stefano Piccolo e l’ultima con Fabrice Kerhervé da cui si è separata recentemente dopo un fidanzamento di 12 anni.



vogue.it