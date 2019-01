Ascolti tv, grande successo per Amadeus e per il discorso del presidente Mattarella

È stato seguito con grandissima partecipazione il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trasmesso ieri, lunedì 31 dicembre, a reti unificate su Rai1, Rai2, Rai3 e Rainews24, dalle 20.30 alle 20.44. Complessivamente sui canali Rai gli spettatori sono stati 6 milioni 790 mila, con uno share del 40, in crescita rispetto all’anno scorso. Sulla rete ammiraglia il discorso di fine anno del Presidente è stato visto da 5 milioni 133 mila spettatori con uno share del 30.3, su Rai2 da 777 mila spettatori (share 4.6), su Rai3 da 821 mila spettatori (share 4.8), RaiNews24 ha registrato lo 0.34 di share con 59 mila persone collegate. Grande successo di ascolti anche per la prima serata di Rai1 con “L’Anno che verrà”, l’evento dedicato al Capodanno condotto da Amadeus in diretta (anche radiofonica su Radio1) da Matera, scelto da 5 milioni 552 mila telespettatori, con uno share di 35.1. Allo scoccare della mezzanotte Rai1 ha raggiunto il 54.4 di share e 8 milioni 599 mila telespettatori. Su Rai2 in prima serata il film di animazione “Hotel Transilvania 2” ha ottenuto 839 mila spettatori e il 5 di share, mentre su Rai3 il tradizionale appuntamento annuale con il “Festival del Circo di Montecarlo” ha realizzato 8.9 di share e 1 milione 480 mila spettatori. Le reti Rai conquistano complessivamente la prima serata, con 7 milioni 942 mila spettatori (share 47.3), la seconda serata, con 6 milioni 819 mila spettatori (share 50.8) e l’intera giornata, con 4 milioni 375 mila spettatori (share 42.5).