L’indiscrezione: “Al suo primo matrimonio Meghan regalava bustine di marijuana”

Stando a quanto scrivono i media britannici Meghan durante la festa del suo matrimonio avrebbe omaggiato in modo particolare i presenti

Del matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle ne sono state dette (e scritte) di cotte e di crude.

Tutto quello che si poteva dire – forse – è stato detto. Così i tabloid britannici hanno fatto un passo indietro e sono andati a spulciare nel vecchio matrimonio dell’attuale duchessa di Sussex. Meghan, infatti, era sposata con il produttore Trevor Engelson. I due avevano celebrato le loro nozze in Jamaica. E proprio qui arriverebbe il bello.

Secondo quando pubblicato dal The Sun e dal Daily Mail, infatti, gli ospiti avrebbero avuto in regalo piccole bustine contenenti marijuana. Siamo nel 2011. A piedi nudi in spiaggia sposi e ospiti hanno ballato dopo la brevissima funzione. Un festa divertente dove ora sembra che a metterci un pizzico di allegria in più sia stata la marijuana. Forse non per tutti, ma per qualcuno sì.

Di droghe leggere al primo matrimonio di Meghan Markle se ne era già parlato. Era stato il padre a rivelarlo. Ora alcune email rubate sembrano far intendere che siano stati gli stessi sposi a omaggiare gli ospiti. Nei messaggi si parla di piccole buste da comperare per qualcosa di segreto, che potrebbe peraltro essere tutt’altra cosa.

Come scrive VanityFair, una persona che era al matrimonio ha però detto che la futura duchessa sembrava eccitata per la sorpresa fatta agli ospiti, ma non molto interessata a fumare la marijuana. “Non era proprio cosa sua – si legge -. Trevor e i suoi amici sembravano avere molta più esperienza. Lei sembrava proprio non avere idea di come si fumasse”. Insomma, è come se Meghan avesse più acconsentito alla “sorpresa” più che partecipato.

Nessuno dei reali – ovviamente – ha commento l’indiscrezione. Come nessuno ha mai commentato le bravate del giovane Principe Harry. Ha invece approfittato del momento forse delicato il nipote della Duchessa che stando a quanto riportano i media britannici farebbe il coltivatore di marijuana. E cosa ha chiesto? Dagli Usa ha chiesto a gran voce che il Regno Unito legalizzi l’uso e la coltivazione della droga leggera. Ma probabilmente non sa che la famiglia reale non può mettere becco nelle leggi dello stato.

Intanto, l’indiscrezione du Meghan Markle e sul suo matrimonio spumeggiante resta.

Anna Rossi, il Giornale