Staserà Rai Storia proporrà “La vera storia di Walt Disney”

Per molti, era esattamente come appariva in video, il rassicurante zio Walt, schivo ed entusiasta. Per altri, aveva un carattere dominante e quasi tirannico nella gestione dei suoi studios, anche nei confronti del suo socio e fratello maggiore Roy. Ma chi fu davvero Wald Disney? “La vera storia di Walt Disney”, la cui seconda parte viene proposta da Rai Cultura oggi alle 21.10 su Rai Storia, è la più recente e completa biografia su Walt Disney, un uomo capace come nessun altro di avere un’influenza forte e duratura sullo stile di vita americano. Se l’opera di Disney è conosciuta a grandi e piccini in tutto il mondo, la sua personalità appare un vero enigma e anche la sua opera divide la critica. Da un lato troviamo appassionati estimatori del suo talento di artista visionario e di imprenditore che ha influenzato radicalmente la cultura popolare americana, esaltandone lo spirito positivo e i valori. Dall’altro lato ci sono i detrattori, che vedono in lui la rappresentazione di una semplificazione e addirittura di una falsificazione edulcorata della realtà del Paese, dirottando l’attenzione dalla realtà alla fantasia.