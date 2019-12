Carlo Conti impeccabile ma non stavolta. Gaffe: ‘vittima’ Francesca Fialdini

Carlo Conti è sbarcato Da noi… A ruota libera, il programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. Una chiacchiera tira l’altra… Capita così che ci può scappare ora una gaffe, ora una news. Ed infatti è ciò che è successo al conduttore toscano che prima è scivolato su una buccia di banana (fulminee le scuse alla padrona di casa per il peccato veniale), poi ha dato una succosa indiscrezione relativa a un nuovo progetto televisivo che potrebbe vederlo protagonista il prossimo anno. Di che cosa si tratta? Presto svelato: Carlo ha reso noto che è molto concreta l’idea di portare sul piccolo schermo lo spettacolo teatrale ‘Il tour’, nel quale recita al fianco degli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni…

“Stiamo chiudendo?”, chiede Carlo a Francesca, captando che l’intervista sta giungendo al termine. “Per me puoi stare per tutto il tempo che ti pare”, la risposta sorridente della conduttrice che fa capitolare involontariamente il toscano in una gaffe: “Per carità, devo andare…”. Ma come? Non è galante dire alla padrona di casa che non si vede l’ora di svignarsela. Naturalmente l’intento di Conti non era assolutamente quello di offendere nessuno. Voleva solamente dire che aveva fretta poiché impegnato in queste sere proprio con lo spettacolo ‘Il tour’. “Ah no no… per carità non era per te” si è corretto con immediatezza. “Aaah, ecco!”, la reazione spassosa della Fialdini. Poi è giunto lo scoop televisivo…

“Mi potresti chiedere: ‘Ma non potresti fare questo spettacolo (Il tour, ndr) in televisione?‘”, ha domandato Conti, ironizzando sulla news che evidentemente voleva far sapere al pubblico. Francesca è stata al gioco: “Oh, non ho pensato a questa cosa. Perché non lo portate in tv?”. Il siparietto è proseguito con Carlo che ha svelato che il progetto c’è sul serio: “Fialdini, sei veramente brava a fare le interviste perché mi hai fatto una domanda spontanea che non mi aspettavo. Questa è una bella idea, ci stiamo pensando e potrebbe essere uno degli eventi da proporre in tv il prossimo anno.” I fan del trio toscano possono esultare. “Hai buttato l’esca e quindi ci sarà una bella pesca”, ha chiosato la conduttrice. “Vediamo che cosa succede, potrebbe essere una bella idea”, ha concluso Conti.

(gossipetv.com)