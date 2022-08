Aurora Ramazzotti in dolce attesa: Michelle Hunziker ed Eros diventano nonni

La primogenita della conduttrice tv e del cantante sarà mamma a gennaio

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Lo rivela in esclusiva il prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 31 agosto. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventano nonni. Proprio qualche tempo fa la giovane era stata paparazzata con la madre in una farmacia in Sardegna mentre acquistava un test di gravidanza. Aurora, che diventerà mamma a gennaio, e il fidanzato Goffredo Cerza sono al settimo cielo.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, business analyst, stanno insieme da cinque anni e quest’estate hanno trascorso una parte delle vacanze con Michelle Hunziker e le bambine Sole e Celeste, che la conduttrice ha avuto dal suo ex marito Tomaso Trussardi. Pizzicate in farmacia madre e figlia, si era pensato che Michelle fosse incinta. Invece, non solo la storia d’amore della Hunziker con Giovanni Angiolini è già finita, ma il test era per Aurora. La primogenita di Eros Ramazzotti diventerà mamma a gennaio.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno raccontato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga. Negli ultimi tempi erano stati visti particolarmente vicini e uniti, ma non per un ritorno di fiamma come era stato supposto, ma per la gravidanza di Aurora Ramazzotti. Lei aveva in passato negato forme sospette e cicogne in arrivo con la sua solita ironia, invece questa volta è incinta davvero.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno pure cambiando casa. Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha raccontato ai follower di essere in procinto di traslocare. Da tempo convive con Goffredo e l’amore tra i due non è scoccato all’improvviso: “Non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. – aveva raccontato tempo fa la Ramazzotti – Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.