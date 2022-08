Film stasera in TV da non perdere mercoledì 31 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 31 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

The Wrestler, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mickey Rourke e Marisa Tomei nel film di Darren Aronofsky, Leone d’oro a Venezia 2008. Con l’animo e il fisico spezzato, Randy vuole ottenere il ritorno sul ring e il perdono della figlia.

+++++Nemico Pubblico, ore 21:00 su Sky Cinema ActionMichael Mann dirige Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nella biografia di John Dillinger, il famigerato gangster che impaurì e affascinò l’America degli anni 30.

Un giorno come tanti, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jason Reitman dirige Kate Winslet, Josh Brolin e Tobey Maguire in un film dal romanzo di Joyce Maynard. Abbandonata dal marito con un figlio adolescente, Adele accoglie in casa un evaso.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Famiglia allargata, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Antoine è un seduttore incallito che non sbaglia un colpo quando si tratta di conquistare le donne, ma la sua vita spensierata e priva di ogni responsabilità sta per cambiare drasticamente.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

San Andreas, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Disaster-movie con Dwayne Johnson e Carla Gugino. Un terremoto ha devastato la California. Un pilota di elicotteri deve salvare la vita di sua figlia, rimasta intrappolata a San Francisco.

FILM FANTASTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Hook – Capitan Uncino, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Le magiche avventure di Peter Pan, firmate Steven Spielberg con un cast di premi Oscar: Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts nel ruolo di Campanellino.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Clifford – Il grande cane rosso, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventurosa commedia tratta dai libri di Norman Bridwell. Una ragazzina riceve in dono da un misterioso uomo anziano un cucciolo di cane rosso, che presto assumera’ proporzioni gigantesche.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Greta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller di Neil Jordan con Isabelle Huppert e Chloe Grace Moretz. Una ragazza di New York stringe una morbosa amicizia con una vedova, che nasconde un diabolico lato oscuro.

Il padrino della mafia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Il giovane erede dei Gamache, una dinastia di sarti che da generazioni veste il clan dei Paternò, vuole guadagnarsi la fiducia del boss, ma finisce per ‘scucire’ i rapporti tra le due famiglie.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

The princess, ore 21:15 su Sky Documentaries

Una narrativa audace e coinvolgente della vita della principessa Diana, raccontata attraverso filmati più o meno inediti realizzati da giornalisti, paparazzi e persone comuni.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Poli opposti, ore 21:25 su Rai 1

Sullo sfondo di una Roma borghese e romantica, l’avvocato divorzista Claudia Torrini, una donna perennemente in lotta con gli uomini e madre single del piccolo Luca, incontra Stefano Parisi, un terapeuta della coppia.

Mai fidarsi di una bionda, ore 21:20 su Rai 2

Dovendo andare a New York per lavoro, Dan affida la propria casa a Kristen, una custode conosciuta da poco.

Pallavolo – Mondiali – Italia Vs Cina, ore 20:50 su Rai 3Pallavolo – Mondiali – La Nazionale di pallavolo sfiderà la Nazionale cinese.

Controcorrente, ore 20:30 su Rete 4

Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

La Mantide, ore 21:20 su Canale 5

Il copycat continua la sua fatale imitazione. I corpi si accumulano e la Mantide si rivela piu’ che mai essenziale per le indagini.

2 Fast 2 Furious, ore 21:20 su Italia 1

L’agente O’Connor ha perso il distintivo e ora deve infiltrarsi in un giro di corse clandestine per riscattarsi.

TG La7 – Speciale La corsa al voto, ore 21:15 su La7

Speciale Elezioni a cura della Redazione del TgLa7: conducono Paolo Celata e Alessandro De Angelis con Silvia Sciorilli Borrelli.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, ore 21:30 su TV8

TV8 trasmette live un grande evento musicale, l’attesissimo premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2022.

Attacco al potere 1998, ore 21:25 su Nove

Un autobus esplode a Brooklyn: comincia cosi’ la campagna del terrore che gli integralisti islamici hanno dichiarato agli americani.











CONDIVIDI