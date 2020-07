“Luca” il nuovo film d’animazione Disney-Pixar ambientato in Italia

La Disney-Pixar ha annunciato un nuovo progetto previsto per il 2021, si tratta di un lungometraggio il cui titolo sarà “Luca”. Come si può immaginare, il film d’animazione avrà un protagonista italiano e sarà ambientato in Italia, in una città costiera durante l’estate. Enrico Casarosa, tra gli artisti più quotati della nota casa di produzione, firmerà la regia, ma prima del 2021 non sarà possibile vedere il lungometraggio nelle sale.

Anche il cinema d’animazione sta cercando di reinventarsi e di proporre delle nuove idee che possano accattivare il pubblico e proprio l’annuncio fatto dalla Disney-Pixar ne è la dimostrazione lampante. La nota casa di produzione cinematografica, infatti, ha rivelato che tra i prossimi progetti che già sono in via di realizzazione c’è anche un lungometraggio ambientato interamente in Italia, il cui titolo sarà “Luca”.

Le bellezze italiane vengono scelte, quindi, come ambientazione di un film destinato ad apparire sul grande schermo non prima della prossima estate e come si legge sul post pubblicato dall’account ufficiale della casa di produzione: “il nostro originale film d’animazione porterà il pubblico in una splendida città di mare della riviera italiana dove incontrerà Luca, mentre vive un’indimenticabile estate con i suoi nuovi amici”. Un’avventura nostrana, quindi, che renderà omaggio al nostro Paese e descriverà la spensieratezza tipica della stagione estiva e al momento un po’ lontana, a causa della pandemia che ha necessariamente cambiato l’approccio con il mondo circostante.

Il film, quindi, è previsto per la prossima estate e sarà firmato dall’artista italiano Enrico Casarosa: uno degli esperti Pixar più apprezzati, è stato infatti storyboard artist per alcuni dei più importanti e amati lungometraggi degli ultimi anni come L’era glaciale, Cars, Ratatouille e Up. Nel 2012 a Casarosa viene affidata la regia del suo primo cortometraggio La Luna, che anticipava come ormai accade da qualche anno alla Pixar un film, in quel caso si tratta di Brave. “Luca”, quindi, sarà il suo primo lungometraggio in veste di regista e sarà affiancato nella produzione da Andrea Warren, una delle donne Pixar di punta che ha preso parte alla lavorazione di grandi titoli del cinema animato come Alla ricerca di Nemo e WALL-E. Dall’immagine che viene in anteprima mostrata del film, si intravede un paesaggio costiero, non ben identificabile, si può presumere che sia la costiera ligure, dal momento che Casarosa è genovese, ma al momento non si cono altre informazioni a riguardo.

Cinema.fanpage.it