Dentro le tensioni tra William, Kate, Harry e Meghan: «Sono già stati fatti troppi danni»

Gli ex Fantastici Quattro non si vedono da mesi. L’ultima volta è stato gelo: «I Sussex si sono sentiti incompresi. La tensione tra fratelli era al massimo, e Kate non ha fatto nulla per alleggerirla». Ora la pandemia ha aumentato le distanze. Storia di due coppie troppo diverse

Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto la loro ultima apparizione reale ufficiale lo scorso marzo quando insieme a Kate Middleton, al principe William e al resto della famiglia reale hanno partecipato all’annuale servizio del Commonwealth a Westminster Abbey.



E nessuno ha potuto non notarlo: tra i quattro l’atmosfera era gelida. I Cambridge si sono seduti in prima fila, i cognati subito dietro, ma gli incroci di sguardi e i sorrisi sono stati praticamente inesistenti. Come fossero sconosciuti o quasi.

Adesso le anticipazioni della biografia Finding Freedom, in uscita in Gran Bretagna l’11 agosto, spiega come Harry e Meghan si siano sentiti «snobbati» in quell’occasione. Già a Natale si erano sentiti tagliati fuori dalla famiglia, quando la regina aveva rimosso la loro foto dalla scrivania. E Harry dava la colpa anche al fratello, si sentiva incompreso. «Sono stati fatti molti danni», ha spiegato il coautore della biografia Omid Scobie a People, parlando del rapporto tra le due coppie.

La relazione tra Meghan e William, infatti, è apparsa tesa fin dall’inizio: «E sebbene non fosse necessariamente una sua responsabilità, Kate ha fatto ben poco per colmare il divario», si legge nel nuovo libro. Le due donne non sono mai state in guerra, ma non c’è mai stata nemmeno alcuna sintonia. Kate e Meghan si sono incontrate per la prima volta a Kensington Palace durante una visita informale, era il 2016. Kate però – continua la biografia – è una persona estramamente controllata, che mantiene relazioni stabili solo con un gruppo ristretto di amici. E Meghan non ne ha mai fatto parte.

Ad avvicinare in un qualche modo le due è stato a un certo punto un giusto regalo di compleanno che Meghan ha fatto a Kate: un taccuino Smythson in pelle. Ma più di tutto è stata «l’adorazione di Meghan per la piccola Charlotte». Ma questo non è bastato a salvare il rapporto, soprattutto perché le tensioni maggiori sono sempre state tra William e Harry. Tutto è cominciato quando William ha avvertito il fratello minore di «non muoversi troppo in fretta nella sua relazione con Meghan», definendola «quella ragazza».

«Harry era infuriato», ha aggiunto un’altra fonte a People, «Infuriato che suo fratello gli avesse chiesto una cosa del genere. Alcuni pensavano che fosse una reazione eccessiva. Ma semplifica il loro carattere totalmente diverso: William, calmo e razionale, e Harry, che non può fare a meno di prendere le cose troppo sul personale».

La pandemia ora li tiene bloccati su diversi continenti, e appianare le divergenze via Zoom non è cosa facile. L’estate dei Cambridge sarà con una tappa a Balmoral, da Sua Maestà, mentre quella dei Sussex sarà in America. I quattro potrebbero ritrovarsi insieme alle nozze della cuginetta Amelia Spencer, nipote di Lady Diana. William ed Harry sono troppo legati allo zio materno, Charles Spencer, fratello di Lady D, per disertare il matrimonio. Staremo a vedere.





Stefania Saltalamacchia, Vanityfair.it