Damiano David e il nuovo colpo di testa: l’hairstyle per la sua Roma in Europa League

Ennesimo colpo di testa per Damiano voce dei Maneskin. Il frontman della band dei record ha sfoggiato un nuovo look in onore della sua Roma in campo a Budapest per la finale di Europa League. Noto tifoso giallorosso il cantante ha postato sulle sue storie Instagram alcuni video che lo ritraggono, prima durante la preparazione di decolorazione, con un sacchetto di plastica in testa e poi con la nuova chioma bicolore: giallorosso naturalmente.

“Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri d’Italia”, ha scritto sotto all’immagine in cui sfoggia il nuovo colore dei suoi capelli.

“Sto per fare una cosa subito, decolorando mezza testa sì e mezza no. Giallorossa è unica, questa maglia è magica per me”, aveva detto nel video in cui si mostrava nella fase preparativa.

Con il suo nuovo look “scaramantico” Damiano si presenterà in tribuna a Budapest, dove, come mostra in un’altra immagine delle sue storie, sta andando con il fratello e i suoi amici per tifare la sua squadra del cuore e sperare in un bis europeo dopo la Conference League conquistata dalla squadra di José Mourinho un anno fa.

Negli ultimi mesi Damiano ha cambiato spesso taglio e colore dei suoi capelli. L’ultimo colpo di testa a gennaio. Damiano ha infatti iniziato il 2023 rasandosi a zero per annunciare il nuovo inedito dei Maneskin, “Gossip”.



Lo abbiamo visto poi prima con i capelli biondo platino e poi con rosso fuoco.

A quanto pare il frontman della band vincitrice, tra gli altri innumerevoli premi collezionati, di un American Music Award (ritirato in reggicalze) per la miglior canzone rock, grazie al singolo “Beggin'”, ama particolarmente esprimersi con i suoi look e il proprio corpo.