Serena Williams in vacanza in Italia pubblica sui social una sua foto col pancione

Soprannominata The Queen e considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi, Serena Williams si sta attualmente godendo una vacanza in Italia. Nella giornata di ieri, lunedì 29 maggio 2023, l’ex tennista ha pubblicato un post su Instagram contenente due differenti fotografie, che la ritraggono in abito da sera e con il pancione. Serena Williams, già madre di una bambina, Alexis Olympia Ohanian Jr., sta infatti aspettando il secondo figlio con il marito Alexis Ohanian.

L’ex star del tennis internazionale aveva dato pubblicamente notizia della sua seconda gravidanza in occasione del red carpet del Met Gal 2023, poco dopo aver annunciato il suo ritiro dal mondo dello sport. Serena Williams aveva infatti attraversato l’iconica scala del Metropolitan Museum of Art di New York assieme al marito Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, e con anche un pancione in bella vista. Il post di Instagram, pubblicato poco dopo aver preso parte all’evento di moda e che ritraeva proprio Serena Williams con il marito e il pancione, aveva confermato ufficialmente la seconda gravidanza della leggenda del tennis: “Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi 3 al Met Gala”.

Serena Williams, a distanza di cinque anni dalla nascita della primogenita Alexis Olympia Ohanian Jr., nata nel settembre 2017, è di nuovo in dolce attesa. Del secondo bambino, però, non sono ancora stati svelati né il sesso né il nome. L’ex tennista ha approfittato della vacanza in Italia per condividere alcuni scatti mentre indossa un lungo abito da sera e mostra il pancione in bella vista. Le due fotografie che la ritraggono, sono state accompagnate da un messaggio leggero e ironico: “Attenzione: le cose non sono mai come sembrano. Davvero, sto cercando di capire se il bambino sia davanti o… Dietro. Scorri verso destra”. Nelle due immagini, infatti, l’atleta 41enne si mostra prima in posa di fronte alla fotocamera, e poi di profilo, mentre cinge il pancione con le sue mani.