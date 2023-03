Amici serale del 1 aprile: il ballottaggio finale

Una nuova entusiasmante puntata di Amici il serale sta per arrivare. Le anticipazioni della terza puntata che andrà in onda sabato 1 aprile raccontano una registrazione ricca di risate con Enrico Brignano che sarà ospite in studio con il suo monologo, oltre al duo comico composto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Sono già quattro gli allievi che dall’inizio del serale hanno dovuto lasciare il programma, ovvero Megan e NDG nella prima puntata, Piccolo G e Gianmarco nella seconda. Fortunatamente, come rivelano le anticipazioni diffuse da Amici News tramite Superguida Tv, nella serata di sabato 1 aprile soltanto uno dei ragazzi dovrà lasciare la scuola. Nel corso della puntata, che è stata registrata giovedì 30 marzo, sono arrivati al ballottaggio finale Samu, Wax e Ramon, ma saranno Samu e Wax a disputare il duello decisivo, che costerà ad uno dei due la permanenza al serale.