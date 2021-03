“The horse boy- ippoterapia per mio figlio”: in onda venerdì 2 aprile su laF (Sky 135) in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo

L’incredibile viaggio della famiglia Isaacson dal Texas alla Mongolia alla ricerca di una cura per il figlio autistico, tra meravigliosi paesaggi e terapie alternative.

In occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo , venerdì 2 aprile alle 19.10 su laF (Sky 135) va in onda “The Horse Boy – Ippoterapia per mio figlio” , il documentario che racconta la storia della famiglia Isaacson e del loro viaggio dal Texas alla Mongolia in cerca di una cura per Rowan , il figlio autistico, con la speranza che la natura , lo sciamanesimo e l’ippoterapia aiutino il loro bambino. Nell’aprile 2004 a Rowan Isaacson viene diagnosticato l’autismo all’età di due anni e mezzo. Il bambino sembra trovare calma e capacità di comunicazione solo a contatto con i cavalli . Il padre Rupert Isaacson , giornalista e scrittore, ex addestratore di cavalli, e la madre Kristin Nef , psicologa, cercano le migliori cure mediche per lui. Così, nell’estate del 2007, i genitori decidono di portare Rowan in Mongolia , Paese in cui il cavallo è un simbolo e la guarigione tramite il contatto con la natura e antiche cure sciamaniche è parte integrante della cultura. Prodotto dallo stesso Rupert Isaacson e diretto da Michel Orion Scott , il documentario segue la traversata a cavallo della famiglia dalla Mongolia alla Siberia , tra paesaggi emozionanti, misteriosi sciamani e cure locali . Il film, un viaggio nella straordinaria mente autistica , vuole portare un messaggio di speranza ai numerosi genitori che lottano con questa malattia, di cui ancora la medicina conosce poco, e vanta la presenza di alcuni esperti nel campo dell’autismo, tra cui il dottor Simon Baron-Cohen dell’Università di Cambridge, l’ antropologo e ricercatore Roy Richard Grinker della George Washington University e il dottor Temple Grandin , professore di comportamento animale alla Colorado State University. “The Horse Boy – Ippoterapia per mio figlio” , è stato apprezzato in festival come l’ International Documentary Film Festival Amsterdam e il Sundance Film Festival 2009 . Il padre ha fondato la “Horseboy foundation”, un’associazione che si dedica alla cura attraverso l’ippoterapia di bambini con problemi neurologici. L’appuntamento con “The Horse Boy – Ippoterapia per mio figlio” è per venerdì 2 aprile 2021 alle ore 19.10 su la F (Sky 135) e disponibile anche on demand su Sky e su Sky Go .