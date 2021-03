“Obi-Wan Kenobi”: in arrivo su Disney+ la nuova serie evento”

Tutto pronto per iniziare in aprile le riprese della nuova serie evento “Obi-Wan Kenobi” che sarà disponibile su Disney+ nel 2022. Una notizia che manda in delirio i tanti appassionati dell’universo di Star Wars, anche perchè a interpretare il grande maestro Jedi in questo nuovo capitolo sarà proprio Ewan McGregor. Ad affiancare il noto attore un cast “stellare”: Hayden Christensen, che ha già recitato nel ruolo del giovane Anakin nella trilogia prequel, Joel Edgerton, alias Owen Lars, fratellastro di Anakin ne “L’attacco dei cloni” e ne “La vendetta dei Sith”, e Bonnie Piesse nelle vesti di Beru.

“Obi-Wan Kenobi” sarà diretto dalla regista di già due episodi dell’acclamata prima stagione di “The Mandalorian”: Deborah Chow. La serie sarà ambientata ben 10 anni dopo “Star Wars: la Vendetta dei Sith”, in cui Kenobi ha vissuto la sua più grande delusione: vedere il suo miglior amico nonchè apprendista Jedi, Anakin Skywalker, prendere la strada del male, della distruzione e della corruzione, e diventare il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Non resta che attendere il nuovo progetto firmato Disney, che non arresta il successo della sua nuova piattaforma streaming Disney+, già record di iscritti.